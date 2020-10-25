MasterChef Türkiye'de şefler, Koreli konukların yaptıkları tadım sonrası verdikleri oyları stüdyoda açıp kazanan takımı duyurdu. Dokunulmazlık oyununda bu kez Kırmızı takım başarılı oldu. İlk 2 dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi takım bu kez mağlup olunca bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı. Daha önce Kırmızı takımdan Tanya, Emir, Berker ve Sefa eleme adayı olmuştu.

ELEME OYUNUNU KİM KAZANDI, KİM KAYBETTİ?

ELEME ADAYLARI: UĞUR VE ESRA

Pazar akşamı yapılacak eleme oyununda Esra, Uğur, Tanya, Emir, Berker ve Sefa yer alacak.