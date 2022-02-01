Barış Manço anılıyor

1 Şubat 1999'da vefat eden Barış Manço, gün içinde çeşitli etkinlikle anılıyor. Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden, şarkıcı, besteci, söz yazarı Barış Manço, 23 yıl önce kalp krizi sebebiyle aramızdan ayrılmıştı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."