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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 23 yıl aradan sonra ilk kez tarım sayımı yapılacak - İş-Yaşam Haberleri

        23 yıl aradan sonra ilk kez tarım sayımı yapılacak

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarım sayımı, 2001 yılından sonra ilk kez yapılmış olacak. Tarım sayımıyla birlikte Türkiye'nin tarımsal envanteri her açıdan tekrar çıkartılmış olacak, idari kayıtlarla kontrolleri sağlanıp son haliyle elimizde bütün verileri elde etmiş olacağız" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 13:52 Güncelleme: 21.09.2024 - 13:52
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        23 yıl aradan sonra ilk kez tarım sayımı yapılacak
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi gezi ve ziyaretlere katılmak için bugün Karaman’a geldi.

        Bakan Yumaklı, ilk olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, tarımsal üretimin dış etkenlerden çok fazla etkilendiğini belirterek, “Tarım sektörünün dış etkenlerden çok fazlaca etkileniyor olması, bizim tarımsal üretimle ilgili bilinen hususlarda ya da geleneksel hususlarda faaliyetlerimizin devam etmeyeceğini gösterir. İklim değişikliği başta olmak üzere gelişmeler hem dünyada hem de ülkemizde özellikle su başta olmak üzere doğal kaynakların korunması, kollanması ve kullanma, koruma dengesinin sağlanması hususunda bazı unsurların artık çok daha fazla öne çıktığını söylüyoruz ki biz bunları, yeni normal olarak tanımladık” ifadelerini kullandı.

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        Tarımsal üretim planlaması konusunda 13+1 stratejik üründe çalışma yaptıklarını söyleyen Bakan Yumaklı, “Tarımsal üretimle alakalı en önemli husus uzun yıllardır konuşulan üretim planlamasıydı. Özellikle hangi ürünün nerede, ne kadar üretileceğine dair suyu merkeze alan, kaynaklarımızı göz önüne alan ve üreticilerimizin öngörüsünü sağlayacak üretim planlamasını, hayvansal üretim ve su ürünlerinin üretimi için yılın başında, bitkisel üretimi için ise hububat, baklagil, yağlı tohumlar ve yem bitkilerinden oluşan 13+1 stratejik ürünle yeni yıl itibarıyla hayata geçirmiş olduk” dedi.

        2001 YILINDAN SONRA İLK KEZ TARIM SAYIMI YAPILACAK

        Türkiye’de 23 yıl sonra tarım sayımı yapılacağını açıklayan Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

        “Tek başına bu üretim planlaması kavramının yeterli olmayacağını, bunun araçlarının mutlaka uygulanması gerektiğini de ifade ediyoruz. Çünkü gerek doğrudan gerekse dolaylı destekler gerekse işlenmeyen tarım arazilerinin ekonomiye katkısının sağlanması, sözleşmeli üretimin mutlaka ama mutlaka çok büyük oranda devreye alınması üretim planlamamızın başarıya ulaşmasındaki en önemli unsurlar. Diğer bir konu da tarım sayımı konusuydu, bu da 2001 yılından sonra ilk kez yapılmış olacak. Tarım sayımıyla birlikte Türkiye'nin tarımsal envanteri her açıdan tekrar çıkartılmış olacak, idari kayıtlarla kontrolleri sağlanıp son haliyle elimizde bütün verileri elde etmiş olacağız. Tahminlerimiz odur, 2026 yılının Haziran ayında biz ilk sonuçları kamuoyumuzla paylaşmış olacağız.”

        İLK TARIM SAYIMI 1927’DE YAPILDI

        Cumhuriyetin ilanından sonra, ilk tarım sayımı 1927 yılında yapıldı. Ardından 1950, 1963, 1970, 1980, 1991 ve 2001 yılında olmak üzere toplam 7 kez “Genel Tarım Sayımı” yapıldı.

        *Haberin görseli AA ajansından servis edilmiştir.

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