23 tonluk roket parçası nereye düşecek?

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Çin'den 31 Ekim'de fırlatılan ve uzay istasyonunun oluşturulması için son modül olan Mengtian laboratuvar modülünü taşıyan Uzun Yürüyüş-5B Y4 taşıyıcı roketinin 23 ton ağırlığındaki gövdesinin bugün Dünya'ya düşmesi bekleniyor.

NE ZAMAN VE NEREYE DÜŞECEK? Ancak asıl sorun kimsenin tam olarak nereye veya ne zaman düşeceğini tahmin etmemesi... Space.com'a göre roket gövdesinin çoğu Cuma günü düştüğünde atmosferde yanacak olsa da, daha sağlam parçaların bazıları düşecek. The Aerospace Corporation konuya ilişkin "Genel olarak büyük bir nesnenin kütlesinin %20-40'ının yere ulaşması beklenir ancak kesin oran nesnenin tasarımına bağlıdır. Bu durumda 5.5 ila 9.9 ton arası bir şey bekliyoruz" diye konuştu.

OKYANUSA DÜŞMESİ MUHTEMEL Henüz nereye düşeceği konusu ise bir muamma. The Aerospace Corporation, parçanın tahmini olarak Türkiye saati ile 11.20 - 15.20 arasında düşmesini bekliyor. Denizler, Dünya yüzeyinin yaklaşık %70'ini kapladığından, ihtimaller bu tür enkazın muhtemelen okyanusa düşeceğini gösteriyor. Tahminler de Pasifik Okyanusu'nun güneyine işaret ediyor. Temmuz ayında yapılan fırlatmadan sonra da Çin roketi, atmosfere girdikten sonra parçalanmış ve kalan kısım Hint Okyanusu'na düşmüş, herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmemişti.

TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Çin tarafından fırlatılan "Long March 5B" fırlatma aracının dünyaya geri dönüş yörünge parametreleri hakkında resmi duyurunun henüz yapılmadığını belirterek, "Çin tarafından fırlatma aracının inişi hakkında kesin tahminler gerekli durumda verilecektir." ifadesini kullandı. Söz konusu fırlatma aracının Türkiye'ye düşeceği yönündeki çeşitli haberlere karşılık TUA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Long March 5B fırlatma aracının dünyaya geri dönüş yörünge parametreleri hakkında resmi duyuru henüz yapılmamıştır. Çin tarafından fırlatma aracının inişi hakkında kesin tahminler gerekli durumda verilecektir." Açıklamada, TUA'nın CNSA ile iletişim halinde olduğu ve karışıklığa meydan vermemek adına ancak resmi ve güncel bilginin paylaşılacağı bildirildi. * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.