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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye ve dünyada böyle kutlandı...

ÇOCUK ŞENLİĞİNE KATILAMADILAR AMA...

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen uluslararası çocuk şenliğine katılamayan Çinli çocuklar, video mesajla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Gaziemir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçede düzenlenmesi planlanan 23. Uluslararası Çocuk Şenliği'nin iptal edilmesinin ardından Türkiye'ye gelemeyen Çin'in Shuangliu eyaletinde yer alan Chengdu kentindeki Dongsheng İlkokulu öğrencileri Gaziemir'e videolu bir mesaj gönderdi.

Mini bir gösterinin de yer aldığı videoda öğrenciler, görüntünün sonunda şu görüşleri paylaştı:

"Virüs bizi karantina altına aldı ancak bu durum dostluğumuzu engelleyemez. Her zaman birbirimizi destekleyeceğiz ve birlikte çalışacağız. Gelecek bahar çiçekler açtığında çocuk şenliği festivalinize katılmak ve kutlamak için dört gözle bekliyor olacağız. Mutlu çocuk bayramları, mutlu Türkiye, mutlu İzmir."

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da iki ülke arasındaki dostluk ve dayanışmanın salgının ardından kaldığı yerden devam edeceğini bildirdi.

KUKLAPELLA KOROSUNDAN KUTLAMA

İnönü Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Programı öğrencileri tarafından koro müziğini tanıtmak amacıyla kuklalardan oluşturulan Kuklapella korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı özel kliple kutladı.

İnönü Üniversitesi Çok Sesli Koro Şefi Mehmet Güneş Açıkgöz'ün öncülüğünde oluşturulan koro, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel klip hazırladı.

Klipte, Beto, Ünisu, Abdi, Bozo ve Mukaddes adı verilen kukla korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak 23 Nisan kutlu olsun adlı şarkıyı seslendirdi.

İnönü Üniversitesi Çok Sesli Koro Şefi Mehmet Güneş Açıkgöz, yazılı açıklamasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukların coşkusunu paylaştıklarını belirtti.

TEK YÜREK OLUP 23 NİSAN İÇİN SÖYLEDİLER

Van'ın Tuşba ilçesindeki Akköprü İlk ve Ortaokulu'nda 10 yıldır görev yapan Hulusi Çakır, bu yıl koronavirüs nedeniyle bir araya gelemedikleri öğrenciler için sosyal medya hesabında '23 Nisan için söyle' etkinliği başlattı. Sosyal medyada büyük ilgi gören etkinliğe, Türkiye'nin 81 ilinden destek geldi.

RİZELİ MİNİKLER 23 NİSANI EVDE ÇEKTİKLERİ KLİPLE KUTLADI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan Gülbahar Hatun Anaokulu öğrencileri, bayramı erkenden kutlamak için harekete geçti.

Türk bayrağı, kırmızı beyaz balonlar ve '23 Nisan bayramımız kutlu olsun' yazılı afişler hazırlayarak evlerini süsleyen çocukların 'Evde kal' çağrılarının yer aldığı görüntüleri, velilerce kaydedildi.

Miniklerin 'Hayat eve sığar', 'Çocuk bayramını evde kutlayacağız', 'Virüsü yenmek için evde kal Türkiye', 'Bayramlar eve sığar', 'Hayat eve sığar evde de bayram kutlanır' mesajlarını verdiği görüntülerle klip hazırlandı.

Okul Müdürü Cemil Metoğlu, öğrencilerin 23 Nisan'ın 100. yıl coşkusunu evlerinde yaşayacağını belirterek, klip hazırlıkları yapan öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

BURSALI ÇOCUKLARDAN 23 NİSAN KLİBİ

Bursa'da 10 ortaokul öğrencisi müzik öğretmenleriyle uzaktan video çekerek bir kliple 23 Nisan'ı kutladı ve milyonlara 'evde kal' mesajı verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi çekti. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel ve yönetim kurulu üyeleri klipte rol alan 10 çocuğu evlerinde ziyaret edip birer tablet hediye etti.

BOĞAZİÇİ CAZ KOROSU'NDAN 23 NİSAN KUTLAMASI

MİNİK SPİKER KENDİ 23 NİSAN HABERİNİ SUNDU

Bursa İnegöl’de yaşayan Mustafa ve Ümmühan Ekren çiftçinin kızları Betül, küçük yaşına rağmen hayalini kurduğu haber spikerliği için kolları sıvadı. Daha önce haberleri kendi tarzıyla sunan ve görüntüleri sosyal medya üzerinde oldukça ilgi gören Betül, son olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın haberini sundu. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle yaşadığı evin balkonundan haber sunumunu yapan minik spiker, diğer arkadaşlarının balkonlarındaki eğlencelerini kendi sunumuyla paylaştı.

KOSOVALI ÇOCUKLARDAN 23 NİSAN KLİBİ

Her yıl coşkuyla kutlanan 23 Nisan bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle evlerde kutlanıyor. Kosovalı çocuklar, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Kosova Türkleri Milli Bayramı olan 23 Nisan kutlamalarına başladı. Kosovalı çocuklar kutlamalar için bir video hazırladı. Kosovalı çocuklar hazırladığı videolu klipte şarkı söyleyerek dans etti. Kendi imkanlarıyla çektikleri görüntüde en güzel kıyafetlerini giyen Kosovalı çocukların 23 Nisan kutlamaları, ilgiyle izlendi.

DÜNYA ÇOCUKLARI 23 NİSAN İÇİN TÜRKÇE SESLENDİ: BİR DÜNYA BIRAKIN

Maltepe Üniversitesi çatısı altında yer alan Çocuk Üniversitesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılında özel bir buluşmaya imza attı. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan dünyanın dört bir yanından 21 çocuk, “Bir Dünya Bırakın” isimli şarkıyı ezberleyip, birlikte seslendirdi. Hayatlarında ilk kez bir Türkçe şarkı ezberleyen miniklerin performansları hem gülümsetti hem de duygulandırdı.

ÖZEL ÖĞRENCİLER 23 NİSAN'I HAZIRLADIKLARI VİDEO İLE KUTLADI

Karaman'da bir ilkokulun özel eğitim sınıfı öğrencileri, hazırladıkları video ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Mareşal Mustafa Kemal İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı Öğretmeni Çilem Yurtbaş, öğrenci ve aileleri ile irtibata geçerek evde hazırladıkları videolar ile hem bayram kutlaması yaptı hem de “Sevgi her yere sığar" mesajı verdi.

Yurtbaş, bayrama özel kıyafetlerini giyen minik öğrencilerin Türk bayraklarıyla hazırladığı görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.

4 ÜLKEDEN 5 ÇOCUK 23 NİSAN'I ŞİİR OKUYARAK KUTLADI

Koronavirüs nedeni ile bir araya gelemeyen ancak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamak isteyen Kütahyalı minik Emine Şevval Dalga Mısır, KKTC ve Afganistan’daki 4 arkadaşı ile birlikte seslendirdikleri 23 Nisan temalı şiir ile bir klip hazırladılar. Evinin camlarını Türk bayrakları ile süsleyerek koronavirüs salgınının olduğu bugünlerde bayram coşkusunu evine taşıyan Dalga vatandaşlara da evde kal çağrısında bulundu. Virüs salgını nedeni ile buruk bir bayram olmaması için böyle bir çalışma yaptıklarını söyleyen Emine Şevval Dalga "23 Nisan’ı geçtiğimiz senelerdeki gibi coşku ile kutlayamayacağız ama bunu daha iyi hale getirmek için yurt dışındaki arkadaşlarımız ile bir klip hazırladık. Onlara göndermiş olduğum şiirin birer mısrasını onlardan seslendirmelerini istedim ve onlar da video çekerek bana gönderdi. Arkadaşlarımın 2’si Afganistan, 1’i Mısır’dan 1’i ise KKTC’den. Herkes çok mutlu oldu ve gurur duyduk. Bu şiiri başta önde olmak üzere aziz şehitlerimize armağan ettik" dedi.

ÇOCUKLAR 23 NİSAN İÇİN ŞARKI SÖYLEDİ