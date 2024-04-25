23 Nisan töreninde öğretmene dayak

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Esenler’de bulunan Ayvalıdere Ortaokulu’ndaki 23 Nisan gösterileri sırasında iddiaya göre veli Mehmet Ş., okula çocuğunu izlemeye geldi.

Daha sonra Türkçe öğretmeni Ozan K.'yı konuşmak için okul bahçesinden dışarıya davet etti. Öğretmene Whatsapp grubunda kendisini neden uyardığını sorduktan sonra aralarında tartışma çıktı. Mehmet Ş. öğretmeni dövdü.

Öğretmenin ağzı ve burnu kanlar içinde kalırken kavgayı araya giren diğer öğretmenler ayırdı.

İhbar üzerine okula ambulans ve polis ekipleri geldi. Yaralı öğretmen, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Darp raporu aldıktan sonra Esenler Polis Merkezi’ne götürülen öğretmenin, şikayetçi olmaktan vazgeçtiği öğrenildi.

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"HOCAYA KAFA ATTIKTAN SONRA YUMRUKLA SALDIRIYOR" Olayı gören velilerden Veysel Azbay, "Gösteri esnasında olmuş olay. Öğrencinin velisi gösteri yerine gelince tartışma çıkıyor, hocaya kafa attıktan sonra yumrukla saldırıyor. Okuldaki öğretmenler ambulansı çağırıyorlar, o esnada 'öğrenci velisi öğretmeni dövdü, durumu iyi değil' dediler' diye konuştu. "AĞZI BURNU KAN İÇİNDEYDİ" Kızını 23 Nisan gösterilerinde izlemeye giden Ali Fidan ise, "Aşağı indiğimde öğretmenin ağzı burnu kırık içinde elini yüzünü yıkıyordu ancak kimin vurduğunu görmedim. Olay anında ben zaten okula kızımı izlemeye gidiyordum. Polis çağrıldı, öğretmenin ağzı burnu kan içindeydi. Diğer öğretmenler yıkıyordu" dedi.