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        Haberler Bilgi Yaşam 23 Nisan şiirleri 2,3,4 kıtalık: Kısa, uzun, anlamlı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri

        23 Nisan şiirleri 2,3,4 kıtalık: Kısa, uzun, anlamlı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 23 Nisan şiirleri araştırması öne çıkıyor. Ülkenin dört bir yanı Atatürk fotoğrafları ve Türk bayrağı resimleri ile süslenecek. Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi' nin açıldığı ve Türk Milletinin egemenliğini ilan ettiği çifte bayramın yaşandığı bu özel günde çocuklar için birçok etkinlik düzenlenecek. 23 Nisan şiirleri ile bayram kutlaması yapmak isteyenler en güzel, kısa, uzun, anlamlı şiirlere ulaşmaya çalışıyor. İşte, 2-3-4 kıtalık 23 Nisan ile ilgili şiirler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 08:11 Güncelleme: 22.04.2025 - 08:20
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        • 1

          23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM'nin açılış günü olan 23 Nisan'ı çocuklara armağan ettiği bugünü şiirlerle ve en güzel mesajlarla kutlamak isteyenler için 2,3,4 kıtalık şiirler haberimizde yer alıyor. İşte sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel 23 Nisan şiir seçenekeleri

        • 2

          2-3-4 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRLERİ

          DÜNYA ÇOCUK YILINDA -1- (BEHÇET NECATİGİL)

          Bütün çocuklar
          Yokluk bilmesinler
          Et, şeker, süt bulsunlar
          Giyimli, tok ve rahat
          Gitsinler okullara
          Sınıflarını geçsinler.

          Büyükler biraz daha yorulsun
          Onlar da büyüsünler
          Onlar da mesut olsunlar
          Geçti, kaç savaş ezikliği
          Çocukları düşünsünler
          Çocuklar iyi gün görsünler.

        • 3

          ÇOCUKLAR (GÜLTEN AKIN)

          Çocuklar
          Onlar artık konuklardır
          Herkes kendince ağırlar konuklarını
          Kimi şakıya şakıya
          Kimi susarak, yumuşak
          Yaşadıkça eskir, ağırlaşır
          Artar boşluk
          Gün ayrı galaksiler
          Uzaklaşır kaç bin ışık yılı
          Sevgilerin, özlemlerin
          Miadı dolmuşsa
          Zorla zorla zorla
          Nereye kadar
          Onlar hoşça gitsinler
          Kalmalı bir eyyam daha
          Utana sıkıla

        • 4

          ÇOCUKLARIMA (AZİZ NESİN)


          Dalga mı geçiyorsun düşler mi kuruyorsun
          Öyle sonsuz sınırsız düşler kur ki çocuğum
          Düşlerini som somut görüp şaşsınlar
          Böyle bir dalgacı daha dünyaya gelmedi desinler


          Dünyada yapılmamış işler çoktur çocuğum
          Derlerse ki bu işler bişeye yaramaz
          De ki bütün işe yarayanlar
          İşe yaramaz sanılanlardan çıkar

        • 5

          DÜNYAYI VERELİM ÇOCUKLARA (NAZIM HİKMET RAN)

          Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne
          allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar
          oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında
          dünyayı çocuklara verelim
          kocaman bir elma gibi verelim sıcacık bir ekmek somunu gibi
          hiç değilse bir günlüğüne doysunlar
          dünyayı çocuklara verelim
          bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı
          çocuklar dünyayı alacak elimizden
          ölümsüz ağaçlar dikecekler

        • 6

          GECE VE ANNE (OYA UYSAL)


          Anlamını bulmaktan korkup hayra zorlarken rüyayı
          içini çekip sokuldu yine geceye içimdeki çocuk…

          Çıkıp yürüsem şimdi elinden kurtulup gecenin
          bitecek sanki yeryüzü,
          ansızın uçurum.

          Ey! durgun saçları karıştıran hayal.
          Affetmeye yatkın ruhumun bağışlamadığı gölge,
          terket beni, beni terket ve karış geçmişe.

          Ve artık istemem saçlarımda gezinse de ellerin
          soruları karışmış yanıtlar gibiyiz, yanlış,
          geceden doğmalıydım ben, geceden,
          kendime anne olmuşum meğer
          sokakları kovalarken çocuklar.

          Durup düşündüm de bende gülümseyen bir resmi yok
          içini çekip sokuldu yine geceye içimdeki çocuk…

        • 7

          ÇOCUK VE HÜZÜN (SUNAY AKIN)

          Ne zaman bir çocuk ölse
          gözü evlerinde
          annesinin kavurduğu
          helvada
          kalır

          Yoksul bir çocuk görsem
          yağmur altında üşüyen
          köprü olmak geçer
          hiç değilse
          içimden

        • 8

          BÜYÜMÜŞ ÇOCUK ŞİİRİ (DİDEM MADAK)

          Artık büyüdü diyorlar bana
          Ekmeğini salatanın suyuna banma
          Ben artık büyüyüm Füsun
          Zengin evlerinde Harry Potter oldum bu yaştan sonra
          İstanbul'un kargaları İstanbul kadar kocaman
          Bağırmak denen bir adam saltanatını kurmuş burada
          Birçok şarkının ortasında yürürken İstiklal Caddesi
          Tomtom Mahallesi'ne taşıyor beni
          Ben yürümüyorum Füsun cadde yürüyor
          Bir cadı olduğumu burdan anlıyorum
          Hiçbir takım tutmuyorum, yıldızların takımından başka
          Bilirsin işte erkekler büyükayı, kadınlar küçük cezve
          Bugün bir harf girdi atmosferime, tutuştu ve yandı
          Siyah bir gelinliğe benzeyecek bu şiir
          Uzun kuyruklusundan

          İmgelerle yer değiştiriyorum Füsun
          Şiirin bir odasına üç yüz milyon vereceğim
          Durmadan mazmunlara sürgün gidiyorum olmuyor böyle.
          Cümle kapıların önünde kelimelerle beş taş oynuyorum.
          Karanlık sokaklardan biraz korkuyorum
          Ama korkmuyorum da esasında.
          Pardon diyorum ayağıma bastığında dünya
          saçlarımın ucundan başlıyor artık kırılma
          Kelimelerin tadına bakıyorum
          Zehrinden korktuğum acı kelimeler yutuyorum yanlışlıkla.

          kahverengi bir delik açıyor sayfanın ortasında
          Elimde tuttuğum sigara
          Ucu olmayan dize yakışıyor şiire

        • 9

          BİR ÇOCUĞUN RÜYASI İÇİN ŞİİR (ATAOL BEHRAMOĞLU)

          Kaybolmuş bir sevgi her zaman
          Kaybolmuş bir bilyaya benzer
          Anımsanır ışıltısı
          Belli belirsiz gözyaşlarıyla

          Bir çocuğun rüyasında bazen
          Bulunur kaybolmuş bir bilya
          Kiraz ağaçları sallanır
          Güvercinler uçuşur havada

        • 10

          ANNELER VE ÇOCUKLAR (SEZAİ KARAKOÇ)

          Anne ölünce çocuk
          Bahçenin en yalnız köşesinde
          Elinde bir siyah çubuk
          Ağzında küçük bir leke

          Çocuk öldü mü güneş
          Simsiyah görünür gözüne
          Elinde bir ip nereye
          Bilmez bağlayacağını anne

          Kaçar herkesten
          Durmaz bir yerde
          Anne ölünce çocuk
          Çocuk ölünce anne

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