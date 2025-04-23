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        Haberler Bilgi Gündem 23 Nisan ne günü? 23 Nisan'da ne oldu, anlam ve önemi nedir?

        23 Nisan ne günü? 23 Nisan'ın anlam ve önemi nedir?

        23 Nisan dünyada ve ülkemizde pek çok olayın yaşandığı önemli bir gündür. 23 Nisan 1920, Türk milletinin ulusal iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği bir tarihtir. Ulusal bir bayram olmasının yanında 23 Nisan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan ettiği özel bir gündür. Peki, "23 Nisan ne günü? 23 Nisan'ın anlam ve önemi nedir?" İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 00:04 Güncelleme: 23.04.2025 - 00:04
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        • 1

          23 Nisan ne günü, sorusu günün cevabı en çok merak edilen soruları arasında yer aldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ulusal bayramı olma özelliğini taşıyan 23 Nisan 1924'ten itibaren yurt genelinde çeşitli etkinliklerle büyük bir coşku içinde kutlanmaktadır. Peki, "23 Nisan ne günü? 23 Nisan'da ne oldu, anlam ve önemi nedir?" İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anlam ve önemi...

        • 2

          23 NİSAN NE GÜNÜ?

          Türkiye - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

          Dünya Kitap Günü ve Telif Hakları Günü

          Almanya - Ulusal Bira Günü

        • 3

          23 NİSAN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

          23 Nisan 1920 'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. 1921 yılında 23 Nisan Milli Bayramı adıyla kutlanmaya başlandı. Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günü 1929 yılında çocuklara armağan ederek, dünyada bir ilke imza attı. Bu tarihten itibaren 23 Nisan sadece bir egemenlik günü değil, çocukların bayramı olarak da kabul edildi.

        • 4

          1935 yılında çıkan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile 23 Nisan'ın ismi Ulusal Egemenlik Bayramı olarak değiştirildi. 1976 yılında ilk kez uluslararası bir boyut kazanan bu bayram, altı farklı ülkenin çocuklarını ağırlayarak dünya çocuklarıyla paylaşılmaya başlandı. 1983 yılında yapılan yasal düzenlemeyle bayramın adı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak değişti.

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