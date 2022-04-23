Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı! Tam 102 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk egemenliğimizi Türk çocuklarınına armağan etti. Bu özel günde heyecanını, sevincini sevdikleriyle ve sosyal medya platformlarında paylaşmak isteyenler için en güzel 23 Nisan mesajlarını derledi. İşte 23 Nisan mesajları resimli...