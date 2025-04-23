METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Bilecik, Muğla, Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın batı kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri (Artvin hariç), Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu (Ardahan ve Iğdır hariç) ile Çankırı ve Siirt çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Ülkemizin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.