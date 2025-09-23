Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 23 Eylül ekinoksu nedir, ne demektir, ekinokslarda ne olur? 23 Eylül sonbahar ekinoksu özellikleri, ekinoks sözcüğü kökeni

        23 Eylül ekinoksu nedir ekinokslarda ne olur? 23 Eylül sonbahar ekinoksu özellikleri

        23 Eylül Salı bugün sonbahar ekinoksu yaşanıyor. Güneş'in ekvatorun tam üzerine geldiği bu özel günde, gece ve gündüz süreleri dünya genelinde yaklaşık olarak eşitleniyor. Kuzey yarım kürede sonbaharın, güney yarım kürede ise ilkbaharın başlangıcı kabul edilen ekinoks, yılın dönüm noktalarından biri olarak dikkat çekiyor. İşte, 23 Eylül ekinoksu hakkında tüm detaylar...

        Giriş: 23.09.2025 - 12:11 Güncelleme: 23.09.2025 - 15:23
        • 1

          Bugün 23 Eylül sonbahar ekinoksu yaşanıyor. Ekinoks ile birlikte kuzey yarımkürede sonbahar resmen başlarken, gündüzler kısalmaya, geceler ise uzamaya başlayacak. Bu süreç, 21 Aralık’ta yaşanacak kış gündönümüne kadar sürecek. İşte, 23 Eylül sonbahar ekinoksu hakkında detaylar...

        • 2

          23 EYLÜL EKİNOKSU NEDİR?

          Ekinoks, yıl içinde Güneş'in ekvatorun tam üzerine geldiği andır. Bu olay 21 Mart ve 23 Eylül olmak üzere yılda iki kez yaşanır.

        • 3

          EKİNOKSTA NE OLUR?

          - Gece ve gündüz süreleri yaklaşık olarak eşit olur.

          - Kuzey yarımkürede sonbaharın, güney yarımkürede ise ilkbaharın başlangıcı kabul edilir.

          - Bundan sonra kuzey yarımkürede gündüzler kısalırken geceler uzamaya başlar.

          - Güneş tam doğudan doğar, tam batıdan batar.

          - Kutup noktaları hariç dünyanın her yerinde gündüz ve gece süresi yaklaşık 12 saattir.

        • 4

          EKİNOKS SÖZCÜĞÜ KÖKENİ

          Ekinoks sözcüğünün kökeni Latince aequus (eşit) ve nox (gece) sözcüklerinin birleşimi olan aequinoctium sözcüğüne dayanır.

