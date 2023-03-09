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Cinayet şüphelileri 22 yıl kimliklerini gizleyip inşaat ustası olarak çalışmış

Manisa'daki bir cinayet soruşturmasında şaşkına çeviren detaylar ortaya çıktı. Kentte 22 yıl önce öldürülen Fettah Arslan'ın katil zanlısı olan 4 kişi, İzmir'de yakalandı. Zanlıların yıllarca kimliklerini gizleyip inşaat ustası olarak çalıştığı belirlendi

Giriş: 09.03.2023 - 16:45 | Güncelleme: ABONE OL
Cinayet şüphelileri 22 yıl sonra İzmir'de yakalandı - İzmir haberleri
22 yıl boyunca gizlendiler! Cinayet şüphelileri yeni hayat kurmuş
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DHA

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Fettah Arslan (30) cinayetinin şüphelileri İ.İ., M.İ., M.İ. ve F.İ., 22 yıl sonra İzmir’in Bayındır ilçesinde yakalandı.

DHA'nın haberine göre Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı. Şüphelilerin kimliklerini gizleyip, inşaat ustası olarak çalıştıkları ortaya çıktı.

Olay, 2001 yılında Akhisar'ın kırsal Sazoba Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle Fettah Arslan silahlı saldırıda öldürüldü.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin İ.İ., M.İ., M.İ. ve F. İ. olduğunu belirledi ancak şüpheliler yakalanmadı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), dosyayı yeniden ele alarak 4 şüphelinin yakalanması için soruşturmayı derinleştirdi ve aile fertlerini takibe aldı.

KİMLİKLERİNİ GİZLEYEREK İNŞAAT USTASI OLARAK ÇALIŞMIŞLAR

Ekipler, şüphelilerin imam nikahı kıyarak evlendiklerini, bu evliliklerden olay tarihinden sonra çocuklarının dünyaya geldiğini ve İzmir'in Bayındır ilçesinde oturduklarını belirledi. Teknik ve fiziki takip sonucunda dün sabah saatlerinde harekete geçen ekipler, Bayındır'daki 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, firari cinayet zanlıları İ.İ., M.İ., M.İ. ve F.İ. imam nikahlı eşleriyle yaşadıkları evde gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklandı.

JASAT tarafından yapılan çalışmada, şüphelilerin inşaatlarda usta olarak çalıştıkları ve aileleriyle aynı evde yaşadıkları tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerin komşularına kendilerini farklı isimlerle tanıttıkları öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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