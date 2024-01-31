Cansız bedeni otel odasında bulundu

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İHA'nın haberine göre, otelde görevli bir temizlik personeli, temizlik için girdiği odada Berat K.’nin (22) cansız bedeni ile karşılaştı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Berat K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından 22 yaşındaki gencin cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.