Opera yarışmasının kazananları belli oldu

Türkiye’deki genç opera sanatçılarını keşfetmek ve eğitim hayatlarına yurtdışı tecrübesini de katmak amacıyla 1998 yılından bu yana düzenlenen Siemens Türkiye Opera Yarışması, pandemi nedeniyle verilen aranın ardından yeniden sanatseverlerle buluştu.

Bu yıl çok yüksek sayıda başvuru alan yarışmanın finali 28 Eylül Çarşamba akşamı gerçekleşti. Uluslararası jürinin oylarıyla belirlenen ve kazanan ilk üç yarışmacının performanslarıyla göz doldurdukları gecede Ecem Arıcasoy birinci, Kamil Enes Pektaş ikinci ve Zeynep Seray Özcan ise üçüncü olurken, görkemli törende ödüllerini alan sanatçılar sergiledikleri performanslarla davetlilerden büyük alkış topladı.

Yarışmanın jüri koltuğunda bu yıl birbirinden değerli isimler yer aldı. Başvuruların sona ermesinin ardından başlayan değerlendirme; Siemens Arts Program Sanat Direktörü Prof. Dr. Stephan Frucht’un jüri başkanlığında, Opera Sanatçısı, 1998 Siemens Türkiye Opera Yarışması birincisi ve 2022 Siemens Türkiye Opera Yarışması Jüri Koordinatörü Burak Bilgili, Andante Klasik Müzik Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Klasik Müzik Araştırmacısı ve Bariton Ses Sanatçısı Serhan Bali, Bologna International Opera Academy (BIOA) Kurucusu ve Orkestra Şefi Prof. Dr. Nicoletta Conti ile Deutsche Grammophon Başkanı Dr. Clemens Trautmann tarafından yapıldı.

18-30 yaş arası tüm ses kategorilerinden (mezzo soprano, soprano, tenor, bas, bariton) opera sanatçıların yoğun katılım gösterdiği yarışmanın birincisi Bologna International Opera Academy Masterclass 2023’te eğitim imkanıyla birlikte 3 bin Euro para ödülünün sahibi oldu. İkinci isim de aynı eğitim programıyla birlikte bin Euro para ödülünün sahibi olurken, üçüncü isim ise 2 bin Euro’luk para ödülünü almaya hak kazandı.

ECEM ARICASOY

Türk soprano Ecem Arıcasoy, 1995 yılında dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Müzik Eğitimi aldı. Bir kemancı olarak öğrenimi sırasında, operaya ilgi duymaya başladı. Keşfedilen yeteneği ve Şan hocası Muhip Şanal rehberliğinde bir şarkıyla başlayan ilgisi, kısa sürede tutkusu haline geldi. 2017 yılında mezun olduktan sonra “Conservatorio di Musica Giovanni Battista Martini”ye kabul edildi. Arıcasoy, 2019 yılında Bologna Konservatuvarı tarafından hazırlanan Il Signor'da Sofia rolünü üstlendi. Aynı yıl Lucia di Lammermoor’da Lucia rolünü oynamak üzere seçildi. Francesco Esposito ile birlikte çalıştı. Enea Scala, Riccardo Zanellato ve Luciana D’Intino ile masterclass eğitimlerine katıldı. Çalışmalarını Prof. Dr. Güzin Gürel ile birlikte sürdürüyor.

K. ENES PEKTAŞ

2021 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Bölümü’nden mezun olan K. Enes Pektaş, mezuniyetin ardından New York Vincero Academy’ye tam burslu kabul edildi. Aralarında geçen sezonun ses getiren oyunlarından Amadeus, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Gençlik Konseri’nin de bulunduğu deneyimleri oldu. Çalışmalarına Abdiel Vazquez ve Prof. Dr. Güzin Gürel ile devam eden Pektaş, 17 Ocak 2023’te New York’ta bulunan dünyaca ünlü Carnegie Hall’de sahne alacak.

ZEYNEP SERAY ÖZCAN

1995 doğumlu Türk soprano Zeynep Seray Özcan, Akdeniz Üniversitesi’nde Turizm İşletmeciliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra müzik kariyeri hayalini gerçekleştirmek üzere adım attı. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi devlet Konservatuarı Opera Bölümü’ne kabul edilen Özcan’ın, konservatuar eğitimi devam ediyor. Prof. Dr. Güzin Gürel ile çalışmalarını sürdüren genç sanatçı, diğer yandan sahne çalışmalarını da sürdürüyor.