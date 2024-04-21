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        Haberler Yaşam 22 Nisan hastaneler, sağlık ocağı açık mı? 22 Nisan Pazartesi hastaneler, sağlık ocakları açık mı, tatil mi, çalışıyor mu, kapalı mı?

        22 Nisan hastaneler, sağlık ocağı açık mı? 22 Nisan Pazartesi hastaneler, sağlık ocağı açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan'dan bir gün önceki 22 Nisan'da hastaneler ve sağlık ocağı açık mı merak ediliyor. 23 Nisan resmi tatil olduğu için bazı kurum ve kuruluşlar kapalı olacak. Salı günü nöbetçi eczanelerden ilaç alımı sağlanabilecek. Peki 22 Nisan hastaneler, sağlık ocağı açık mı? Pazartesi hastaneler, sağlık ocağı tatil mi, çalışıyor mu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2024 - 10:56 Güncelleme: 21.04.2024 - 13:29
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        • 1

          Resmi tatiller pek çok kurum kapalı oluyor. 23 Nisan’dan bir gün önceki gün 22 Nisan’da hastaneler ve sağlık ocağı açık mı sorusuna yanıt aranıyor. Resmi tatil günü hastanelerde aciller açık olurken nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Peki 22 Nisan hastaneler, sağlık ocağı açık mı? 22 Nisan Pazartesi hastaneler, sağlık ocağı tatil mi, çalışıyor mu?

        • 2

          22 NİSAN HASTANELER VE SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞIYOR MU?

          22 Nisan resmi tatiller arasında yer almadığı için 22 Nisan Pazartesi günü hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler açık olacak. 23 Nisan resmi tatil olduğu için sağlık ocağı ve hastanelerin poliklinik servisleri kapalı olacak. Acil servisler ise hizmet vermeye devam edecek.

          23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

          23 Nisan, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da resmi tatiller arasında yer alıyor. 23 Nisan 2024 Salı günü kamu kurum ve kuruşlarında ve özel sektörde tatil günü olarak kabul edilir.

        • 3

          22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?

          22 Nisan tatil takviminin içinde yer almıyor. Dolayısıyla resmi ve özel iş yerleri 22 Nisan'da faaliyet göstermeye devam edecek. Öğrenciler ise derslerine tam gün devam edecekl

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