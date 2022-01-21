Söylentiler asılsız çıktı 0:00 / 0:00

Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Selçuk Aydemir'in aralarında sorun olduğu, bu nedenle ayrıldıkları yönündeki söylentilerin asılsız olduğu ortaya çıktı

Ahmet Kural - Selçuk Aydemir - Murat Cemcir'in son zamanlarda iyiden iyiye ayyuka çıkan ayrılık söylentilerinin gerçek dışı olduğu anlaşıldı.

Birlikte çalışmanın ötesinde kariyerlerinin başından itibaren kader birliği yapan yarenlerin arasında sorunlar olduğu, bu nedenle yollarını ayırdıkları yönündeki söylentiler ve haberler hakkında Murat Cemcir, "itibara saldırı amaçlı" dedi. Cemcir, kasıtlı olarak üretildiğini söylediği haberler konusunda avukatına talimat verdi.

Diğer bir gelişmeyse Murat Cemcir, 2016'da kurduğu TR 40 33 Productions'un genel müdürü Necati Kocabay ile yollarını ayırdı. Cemcir, mali konular nedeniyle Kocabay ile mahkemelik oldu.

Selçuk Aydemir'in senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini yaptığı, Murat Cemcir ile Ahmet Kural'ın başrolleri paylaştığı filmler, Türk sinemasının en çok izlenen yapımları listesinde yer alıyor.