22 Mart Cuma Dünya Su Günü tüm dünyada gündem konusu oldu. Dünyadaki su kaynaklarının korunması ve çoğaltılmasına yönelik 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Dünya Su Günü'nü ilan etmişti. Peki, Dünya Su Günü nedir? İşte, haberin detayları...

DÜNYA SU GÜNÜ NEDİR?

1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 22 Mart tarihini "Dünya Su Günü" olarak ilan etti.

İlk kez 1992'de Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda önerilen "Dünya Su Günü", gerek BM üyelerinin, gerekse diğer dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanmasında teşvik olması amacıyla bu isme bir gün adamak anlamında oluşturuldu.

Her üç yılda bir toplanan ve 2009'da İstanbul'da düzenlenen Dünya Su Konseyi'nde katılımı artıran Dünya Su Günü, artan su krizini, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir olgu olduğunu vurgular.

SU İÇMENİN FAYDALARI NELERDİR?

1 -Ağız kokusunu önler.

2-Kan hacmini artırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar.

3-Kırık, kepek, dökülme gibi saç problemlerine engel olur.

4-Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesini sağlar.

5-Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemede yardımcı olur.

6-Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonlarını düzenler.

7-Su stresle savaşmada öncüdür.

8-Emziren anneler için süt yapıcı en önemli kaynaktır.

9-Reflüye iyi gelir.

10-Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken, vücut direncine katkıda bulunur.

11-Cilt sağlığının korunmasında önemli etkileri vardır. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç bir görünüme kavuşur.

12-Vücut ısısını dengeler.

13-Vücuttan ödemin atılmasını sağlar.

14-Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizmayı çalıştırır ve hızlandırır.

15-Su içmek, böbrek rahatsızlıklarından korur.