22. Bosphorus Cup yelken yarışı sona erdi

Türkiye'deki en büyük spor organizasyonlarından biri olan ve dünyada da ilgi gören 22. Bosphorus Cup tamamlandı.

"Celebrate Istanbul" temasıyla yerli ve yabancı bin 200 yelkencinin mücadele ettiği yarış, üç gün boyunca büyük çekişmeye sahne oldu. Organizasyonun son günü, Caddebostan etabıyla bitti.

ŞAMPİYONLUK KUPASI BARIŞ KONCAGÜL VE EKİBİNİN

Yarışlar sonunda birinciliği "Fenerbahçe 1" teknesiyle Barış Koncagül ve ekibi elde ederken, "Setur Marinas Cheese" isimli tekneyle Levent Peynirci ve ekibi ikinci, "Orient Express" isimli tekneyle de Zeynep-Ayse Atabay ile ekibi üçüncü sırayı aldı.

Yarışlar sonunda dereceye giren ekipler için Setur Kalamış Marina'da ödül töreni düzenlendi. Şampiyon ekibe ödülü, Bosphorus Cup kurucusu Orhan Gorbon ve Bosphorus Cup Baş Hakemi Somer Büyükakkuş tarafından takdim edildi.

Diğer kategorilerde kazanan ekiplere de kupa ve madalyaları verildi.