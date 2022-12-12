HABERTURK.COM

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcılarının doğru fonu seçmesinin önemi bir kez daha kanıtlandı. Borsa İstanbul endeksinin yüzde 100'ü aşkın değer kazancı ile 5 bin puanı geçtiği son 6 ayda tam 217 bin 934 vatandaş fon tercihini değiştirerek hisse ve hisse içeren değişken fonlara yatırım yaparak kazançlı çıkmayı bildi. Bu kişilerin fonlarını değiştirmesi ile BES'in toplam değeri de 109 milyar lira tırmandı.

30 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Hisse içeren fonların değeri 6 ayda 29,3 milyar lira arttı. Bu süreçte 54 bin BES katılımcısı 6 ayda kazandırmayan başlangıç, dengeli değişken, borçlanma ve standart fonlardan vazgeçti ve bunların yerine kazandıran fonlara geçti. 6 ayda sadece hisse fonlarını tercih edenlerin oranı yüzde 16 artışla 987 bine çıkarken bu artış 135 kişinin hisse fonlarını tercih ettiği anlamına geliyor.

Hisse senetlerinin yoğun olduğu ve bu sıralar fon yöneticilerinin hisse senetlerini tercih ettiği değişken katılım agresif fonların yatırımcı sayısı yüzde 28, değişken katılım atak, dinamik ve büyüme fonlarının katılımcı sayısı da yüzde 16 arttı. Böylece bu fonlara yatırım yapan vatandaşların kazancı da katlandı.

AYLIK GETİRİDE METLİFE BİRİNCİLİĞİ BIRAKMADI

Hisse, endeks ve değişken fonların getirisi sürerken liderlik yarışı da son hızıyla sürüyor. Son 1 aylık dönemde geçen hafta olduğu gibi Metlife Emeklilik yüzde 26.8'lik getiri ile liderliğini sürdürdü. Bu fonun geçen haftaki bir aylık getirisi yüzde 35'ti. Geçen hafta fonların tercih ettiği hisselerdeki hafif gerileme fon getirilerini de biraz azalttı. Geçen hafta olduğu gibi Anadolu Hayat Teknoloji sektörü fonu ikinci ve Fiba Emeklilik hisse senedi fonu Allianz Yaşam hisse fonunu geçerek yüzde 22 getiri ile üçüncü oldu.

HİSSE FONLARININ AYLIK KAZANCI YÜZDE 14.1

Geçtiğimiz bir ayda dolar yüzde 0.21, mevduat yüzde 1.18, Euro yüzde 5.39 ve altın yüzde 4.51 getiri sağlarken Borsa İstanbul'un getirisi yüzde 11.35 oldu. Kasım ayı enflasyonunun yüzde 2.88 ve yıllık enflasyonun yüzde 84.41 olduğu ortamda yatırım fonlarının getirisi yine iyi oldu. Geçen hafta aylık getirisi yüzde 25.3 olan olan hisse fonlarının 1 ayda yatırımcısına kazandırdığı tutar yüzde 14.31 oldu. Yüzde 13.6 kazanç sağlayan değişken fonların aylık getirisi de geçen hafta yüzde 8.31 olarak gerçekleşti. Katılım fonları da geçen hafta yatırımcısına aylık yüzde 10.9 kazandırmışken bu bu hafta getiri yüzde 7.36 oldu.