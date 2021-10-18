'Kadın Bakışı' 0:00 / 0:00

Bu yıl dördüncü kez düzenlenen '212 Photography Istanbul' kapsamında 'Female Gaze' (Kadın Bakışı) adlı özel proje, ABD Büyükelçiliği'nin katkılarıyla 19 Ekim - 7 Kasım tarihleri arasında Müze Gazhane'de gerçekleşecek. Program kapsamında sergi ve dört günlük fotoğraf atölyesinin yanı sıra, sektör profesyonelleriyle çevrim içi röportajlar da yer alacak

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Fotoğrafla ilgili kültürel bir platform yaratmak üzere yola çıkan ve dördüncü edisyonunda şehrin festivali haline gelen '212 Photography Istanbul'un 2021 programına ek olarak hazırlanan 'Female Gaze' (Kadın Bakışı) projesi, dünyada ve Türkiye'de medya dünyasında kadın fotoğrafçıların ve foto muhabirlerinin sayıca az olması verisinden hareketle fotoğrafın değişen rolüne ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği çerçevesinde ortaya çıkan tartışmalara odaklanan bir takım etkinliklerle hayata geçirecek.

'Female Gaze' (Kadın Bakışı) projesi kapsamında, fotoğraf alanında dikkat çeken ve imza bakışıyla tanınan ABD'li fotoğrafçı ve belgesel yapımcısı Ami Vitale'nin yanı sıra, Rena Effendi ve Özge Sebzeci'nin çarpıcı karelerinden oluşan karma sergi 19 Ekim - 7 Kasım tarihleri arasında Müze Gazhane'de yer alıyor. Serbest fotoğrafçı Rena Effendi'nin sınırlı sayıda katılımcıyla Müze Gazhane'de gerçekleştireceği 4 günlük fotoğraf atölyesiyle birlikte; Binnaz Saktanber moderatörlüğünde Ebru Yıldız, Mine Kasapoğlu, Ekin Özbiçer, Özge Sebzeci ve Dilan Bozyel'in konuk olduğu 5 Kadına 5 Soru söyleşi dizisi de, fotoğraf dünyasındaki erkek egemen bakış açısını moda, müzik, spor gibi farklı disiplinler üzerinden masaya yatıracak.

Fotoğrafın rolünün sürekli değiştiği bir dünyada, medyada fotoğrafçılık ve foto muhabirlik alanında görülen toplumsal cinsiyet eşitsizliği kaynaklı boşluklar hakkında bir tartışma yaratmayı hedefleyen projeyi, '212 Photography Istanbul' Direktörü ve Female Gaze (Kadın Bakışı) Proje Yöneticisi Banu Tunçağ, "ABD Büyükelçiliği'nin değerli katkılarıyla hayata geçen bu proje, dünyayı ve kültürler arası diyaloğu foto muhabirliğe ve fotoğraf sanatına daha eşitlikçi bir bakış üzerinden deneyimleyerek bir tartışma ortaya koymayı amaçlıyor. Fotoğrafçılık ve diğer disiplinlerde ayrımcılık gören bireyleri güçlendirerek foto muhabirlik alanındaki ve medyadaki cinsiyet eşitsizliği kaynaklı boşlukların kapatılmasına katkıda bulunmak amacıyla bu projenin hayata geçmesini önemsiyorum" diye özetliyor.

Female Gaze (Kadın Bakışı) Görüntü Deneyimi

19 Ekim - 7 Kasım / Müze Gazhane

Dünyada olup bitenlere kadın vizöründen baksak ne değişir? 'Female Gaze' (Kadın Bakışı) projesi kapsamında Müze Gazhane'de gerçekleşecek karma fotoğraf sergisi, kapılarını 19 Ekim'de açacak. 7 Kasım'a kadar gezilebilecek sergide ABD'li foto muhabir, eğitimci, konuşmacı, yazar ve belgesel yapımcısı Ami Vitale'nin yanı sıra, dokümanter fotoğrafçı Rena Effendi ile portre ve belgesel fotoğrafçısı Özge Sebzeci'nin çarpıcı görüntüler yer alacak.

Female Gaze (Kadın Bakışı) Rena Effendi ile Fotoğraf Atölyesi

28 Ekim - 31 Ekim / Müze Gazhane

'Bir İnsan Hikâyesi Anlatmak' başlıklı atölye çalışması, kendisini 'küresel hikâye anlatıcısı' olarak tanımlayan ve çalışmalarını sosyal eşitsizlik, çatışma ve çevre temalarında şekillendiren ödüllü dokümanter fotoğrafçı Rena Effendi moderatörlüğünde gerçekleşecek. Sınırlı sayıda katılımcıya açık olan ve ön başvuruyla alınan fotoğrafçı ve foto muhabirler 28 - 31 Ekim tarihleri arasında Müze Gazhane'de bir araya gelecek.

5 Kadına 5 Soru / Female Gaze (Kadın Bakışı) Online Söyleşi Serisi

1 - 11 Ekim arasında gerçekleşen ve şehrin yedi farklı mekanına yayılan '212 Photography Istanbul' kapsamında start veren ve 7 Kasım'a kadar devam eden 'Female Gaze' (Kadın Bakışı) projesinde Binnaz Saktanber moderatörlüğünde çevrimiçi söyleşiler de yer alıyor. Her biri kendi alanında profesyonel olan fotoğrafçı ve fotoğraf sanatçıları Ebru Yıldız, Dilan Bozyel, Mine Kasapoğlu, Ekin Özbiçer ve Özge Sebzeci'nin konuk olduğu 5 Kadına 5 Soru söyleşi dizisi, 212 Studio'nun YouTube kanalında izlenebilir.

'212 Photography Istanbul' Hakkında

'212 Photography Istanbul'; sergi, atölyeler, söyleşiler, paneller, film gösterimleri, portfolyo incelemeleri ve daha fazlasını içeren yılda bir kez düzenlenen kültürel ve eğitici uluslararası bir festivaldir. 2021 yılında şehrin her iki yakasına yayılarak yedi farklı mekanda 35 sanatçıya ait 19 sergi ev sahipliği yapan festival, pek çok farklı disiplinden yaratıcı insanı fotoğrafla ilgili kültürel bir platformda bir araya getirmeyi amaçlıyor.