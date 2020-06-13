The Sopranos (1999-2007)
Proje tasarımcısı olarak David Chase’in imza attığı ‘The Sopranos’, birçok soruşturmada gelmiş geçmiş en iyi dizilerden biri olarak gösterilir. Dizi, New Jersey’de yaşayan İtalyan kökenli bir mafya çetesinin patronu Tony Soprano’nun (James Gandolfini) odağında yer aldığı olayları anlatır. İşlerini yürütmeye ve ailesini korumaya çalışan Tony, kendi ahlak ve adalet değerlerinden sapmamaya gayret eder. Düzenli olarak görüştüğü psikiyatristi Dr. Jennifer Melfi (Lorraine Bracco) ile yaptığı konuşmalarda genellikle suç ve ahlak arasında dengeyi bulmaya çalışır. 6 sezon boyunca 86 bölüm olarak yayınlanan dizi, her şeyi açık bırakan final sahnesiyle de yıllarca konuşuldu.
The West Wing (1999-2006)
Proje tasarımını Aaron Sorkin’in yaptığı ‘The West Wing’, adını Beyaz Saray’ın West Wing (Batı Kanadı) olarak anılan mekânlarından alan bir siyasi dram dizisi… Demokrat Başkan Josiah Bartlet (Martin Sheen) döneminde geçen dizi, Time, TV Guide, Empire, Rolling Stone gibi yayın organları tarafından gelmiş geçmiş en iyi diziler arasına gösterildi. Amerikan Yazarlar Birliği’ne göre televizyon tarihinin en iyi senaryosuna sahip 10 diziden biri… Martin Sheen’in yanı sıra Allison Janney ve Rob Lowe’un da başrollerde yer aldığı dizi, 7 sezon boyunca dünya üzerinde hayli geniş bir kitleye ulaşmayı başardı.
Curb Your Enthusiasm (2000)
Jerry Seinfeld ile birlikte yaptığı efsane sitcom dizisi ‘Seinfeld’in ardından Larry David’in konseptini oluşturduğu ve başrolünde oynadığı ‘Curb Your Enthusiasm’, hareketli kameraya dayalı sıra dışı çekim teknikleri, emprovizasyona dayalı oyunculukları ve alışılmışın dışında öykülerine karşın 2000’li yılların en uzun soluklu komedi dizilerinden biri olmayı başardı. Larry David’in kendi karakterinden yola çıkarak konseptini oluşturduğu dizi, ‘hayali Larry David’ karakterinin gündelik hayat içindeki huysuzlukları, bencillikleri ve takıntıları üzerinden şekillenen bir dizi… Los Angeles’ta yaşayan birçok ünlü ismin de konuk oyuncu olarak göründüğü dizi, farklı mizah anlayışıyla sadece eleştirmenlerin değil geniş kitlelerin de ilgisini çekebiliyor.
Six Feet Under (2001–2005)
Proje tasarımı Alan Ball tarafından yapılan dizi, Los Angeles’ta bir cenaze evi işleten Fisher ailesinin hikâyesini anlatır. 5 sezon süren ve 63 bölümden oluşan dizi, Fisher’lar dışında yakın çevreleri ve arkadaşlarının öykülerini de kapsar. Eleştirmenlerin, senaryosu ve oyuncu kadrosuna övgüler yağdırdığı; ince mizah anlayışıyla öne çıkan dizi, yayınlandığı dönemde yüksek seyredilme oranlarıyla da dikkat çekmişti. Birçok soruşturmada gelmiş geçmiş en iyi dizilerden biri olarak seçilen ‘Six Feet Under’ın final bölümü Variety dergisinin "En Unutulmaz Dizi Finalleri" listesinde de yer aldı.
The Office (İngiltere) (2001-2003)
Ricky Gervais ile Stephen Merchant’ın yazdığı ve yönettiği dizi, ilk olarak BBC2 kanalında 9 Temmuz 2001 yılında yayınlandı. Bir kâğıt şirketi çalışanlarının işyerindeki gündelik hayatlarını anlatan dizinin ilk bölümlerinin seyredilme oranları çok düşüktü. Ama BBC’nin diziyi uluslararası kanallarında yayınlamaya başlamasıyla birlikte ilgi giderek arttı. Dizi yaklaşık 80 ülkede yayınlanmasının yanı sıra aynı isimle ABD’ye de uyarlandı. Hangi versiyonun daha iyi ve komik olduğuna dair tartışmalar bugün hâlâ sürüyor. Guardian Gazetesi’nde yayınlanan 21. Yüzyılın En İyi Dizileri listesinde her ikisi de yer alıyor. Eleştirmenlerin, toplam 14 bölüm olarak yayınlanan İngiliz yapımı ‘The Office’i 2001, 2002 ve 2003’te üst üste 3 kez yılın en iyi dizisi seçtiğini de belirtelim.
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