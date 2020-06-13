The Wire (2002-2008)

Eski polis muhabiri David Simon’ın imzasını taşıyan ‘The Wire’, Baltimore, Maryland’de geçen bir suç dizisi… Reytinglere ve ödüllerine baktığınızda öyle çarpıcı bir başarısı olduğu söylenemez. Yayınlandığı dönemin en popüler TV dizilerinden biri olarak göstermek de mümkün değil. Ne var ki, yapılan bütün soruşturmalarda son 20 yılın en iyi dizilerinden biri seçildi; eleştirmenlerden aldığı büyük övgülerle öne çıktı. 5 sezon boyunca 60 bölüm olarak yayınlanan ‘The Wire’, her sezonda şehrin farklı kurumlarına ve sorunlarına odaklandı. Sadece uyuşturucu trafiğini değil, şehir yönetimini, bürokrasiyi, eğitim sistemini ve yerel medya konularını ele aldı. Aksiyona dayalı suç dizilerine oranla daha derinlikli bir bakışı, sosyolojik ve politik bir yaklaşımı vardı. Simon, dizinin bir suç dramı olmaktan ziyade ‘bir Amerikan şehrinde insanların birlikte nasıl yaşadığı’ üzerine kurulu olduğunu söylemişti.