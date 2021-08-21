21 yıl önce başlamıştı! Bu kez kaçamadı

21 yıl önce babalık davasında DNA testi yaptırmamak için kaçan çiftçi, bu kez kaçamadı - Haberler

DHA

Orhan A. (60), yıllar sonra bu defa oğlu tarafından açılan davada kaçamadı. DNA testinde çiftçi Orhan A.'nın, Hasan Kaya'nın (29) biyolojik babası olduğu ortaya çıktı. Kaya, bunun üzerine aynı mahkemede Orha A.'ya babalığın benimsenmemesi nedeniyle 350 bin TL'lik tazminat davası açtı.



Adana'nın Ceyhan ilçesinde çiftçilik yapan Orhan A., 1990 yılında Dursun Kaya (55) ile dini nikah kıydı. Çiftin Hasan Kaya (29) ve M.K. (22) isimlerinde 2 çocuğu oldu. Ancak Orhan A. resmi nikah kıymayınca çocuklar annenin kütüğüne kaydedildi. Orhan A., bir süre sonra başka bir kadınla resmi nikahla evlendi, 4 çocuğu oldu. Dursun Kaya, 2000 yılında babalık davası açtı. Mahkeme DNA testi istedi. Dursun Kaya'nın iddiasına göre Orhan A. test işlemleri için gittiği adliyenin penceresinden atlayıp kaçtı. Daha sonra gelen tebligatları dikkate almadı. Kaya da duruşmalara katılmayınca dava düştü.



Çiftin çocuklarından Hasan Kaya, 25 Aralık 2020 tarihinde Ceyhan Aile Mahkemesi'ne babalık davası açtı. Mahkemenin DNA testi istemesi üzerine, bu defa örnekler alındı. Raporda Orhan A.'nın, yüzde 99.9 ihtimalle Hasan Kaya'nın babası olduğu belirtildi.

Hasan Kaya, bunun üzerine yine avukatı aracılığıyla Ceyhan 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, babalığın benimsenmemesi nedeniyle Orhan A.'ya 350 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.



'ANNEM 2 ÇOCUKLA BERABER YALNIZLIĞA TERK EDİLDİ'



Kardeşi ile yıllarca babasız büyüdüklerini belirten Hasan Kaya, "Annem, iki çocukla beraber yalnızlığa terk edildi. Benim ve kardeşimin yıllardır ne çektiğini, annemin evimizi geçindirmek için nasıl sıkıntılara katlandığını kimse bilmez. Annem bize hem babalık hem de annelik yaptı. Dava açarken bile param olmadığı için adli yardım talebinde bulunduk ve o şekilde dava açabildik. Bizim tek istediğimiz, her çocuk gibi değer görmek. Hiçbir zaman para peşinde koşmadık. Ancak, adaletin de yerini bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Orhan A., bir önceki sefer de testten kaçmıştı ama bu defa kaçamadı ve biyolojik olarak babamız olduğu ispatlanmış oldu" dedi.