Koronavirüs salgınında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son dönemde oldukça dalgalı bir seyir izleyen koronavirüs vaka sayısı ile ilgili son durum belli olmak üzere. Konuyla ilgili olarak resmi açıklama 20:00 sularında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak...

21 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

21 Şubat Koronavirüs tablosu açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak...

20 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSUNDA 70 BİNE DÜŞÜLDÜ!

Türkiye'de son 24 saatte 440 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 70 bin 355 kişinin testi pozitif çıktı, 263 kişi yaşamını yitirdi.

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