Ülkemizde bugün kullanılan tarzdaki plakalar ilk olarak 1962 Yılında kullanılmaya başlanmıştır. 1962 Yılında yapılan düzenlemelerde o gün il statüsünde olan 67 ilin isimleri alfabetik düzene göre sıralanmış ve bu sırayla plaka kodları verilmiştir. 01'den 67'ye kadar olan plaka kodlarında iller alfabetik olarak sıralanırken 67 Zonguldak ili alfabetik olarak son ildir ancak 68'den 81'e kadar olan plaka kodları sonradan il statüsü verilen yerlere 67'den sonraki sayılar verilmiştir. Vatandaşlar 21 plakanın hangi şehre ait olduğunu araştırıyor. İşte 21 plaka hakkında...

21 NERENİN PLAKASI?

21 Diyarbakır şehrinin plakasıdır. Alfabetik sıralama kapsamında 21. sıradaki şehir Diyarbakır'dır. Hem merkez hem de içi olarak 21 rakamı plaka şeklinde kullanılmaktadır Bir otomobilde veya herhangi bir aracın plakasında yer alan numara 21 ise bu araç Diyarbakır iline kayıtlı bir plakadır.

DİYARBAKIR İLÇELERİ PLAKA HARF GRUPLARI

İLİ TRAFİK

KOD NO. ALT SINIR ÜST SINIR VERGİ DAİRESİ SAY. KODU

(V.D. KODU) DİYARBAKIR 21 AC 001 AZ 999 C.SITKI TARANCI V.D. 21282 DİYARBAKIR 21 DA 001 DZ 999 C.SITKI TARANCI V.D. 21282 DİYARBAKIR 21 EA 001 EP 999 C.SITKI TARANCI V.D. 21282 DİYARBAKIR 21 ER 001 EZ 999 ERGANİ M.MD 21106 DİYARBAKIR 21 FA 001 FZ 999 C.SITKI TARANCI V.D. 21282 DİYARBAKIR 21 H 0001 H 9999 C.SITKI TARANCI V.D. 21282 DİYARBAKIR 21 HA 001 HZ 999 ERGANİ M.MD 21106 DİYARBAKIR 21 LA 001 LZ 999 LİCE M.MD 21110 DİYARBAKIR 21 M 0001 M 9999 C.SITKI TARANCI V.D. 21282 DİYARBAKIR 21 MA 001 MA 999 C.SITKI TARANCI V.D. 21282 DİYARBAKIR 21 SV 001 SZ 999 SİLVAN M.MD 21111 DİYARBAKIR 21 T 0001 T 9999 C.SITKI TARANCI V.D. 21282 DİYARBAKIR 21 TA 001 TZ 999 BİSMİL M.MD 21101 DİYARBAKIR 21 UA 001 UZ 999 ÇERMİK M.MD 21102 DİYARBAKIR 21 VA 001 VZ 999 ÇINAR M.MD 21103