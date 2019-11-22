REYTİNG SONUÇLARI - 21 KASIM

21 Kasım tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçları saat 10.00 civarında açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak.