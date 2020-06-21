Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye 20 Haziran (dünkü) koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 186.493'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 4.927 vatandaşımız hayatını kaybetti. Peki 21 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte en güncel korona tablosu...

21 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

21 Haziran Koronavirüs tablosu vaka ve ölüm sayıları henüz Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmadı.

20 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız."

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 1248 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 22 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 186 bin 493 ve can kaybının 4 bin 927 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 41 bin 112 test yapıldı, 1248 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 1312 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 904 bin 744, vaka sayısı 186 bin 493 ve vefat sayısı 4 bin 927 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 781, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 318 ve iyileşen sayısı 158 bin 828 olarak kayıtlara geçti.

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DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS TABLOSU

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 bin 424

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 121 bin 424'e ulaştı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 121 bin 424'e yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede toplamda 2 milyon 298 bin 108 vakanın tespit edildiği, bunlardan 956 bin 77'sinin iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 220 bin 607 aktif vaka bulunuyor.

Rusya’da koronavirüs vaka sayısı 7 bin 889 arttı

Rusya’da son 24 saatte 85 bölgede 7 bin 889 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının 576 bin 952’ye yükseldiği bildirildi. Gün içinde 161 kişi hayatını kaybederken, iyileşen hasta sayısı ise 334 bini geçti.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasında, Rusya’da son 24 saatte 85 bölgede 7 bin 889 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, böylelikle toplam vaka sayısının 576 bin 952’ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, “Son 24 saatte Rusya’da 85 bölgede 7 bin 889 teyitli yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, vakaların 2 bin 579’unda semptomlar görülmedi” ifadeleri kullanıldı.

Yeni vakalardan 1.057’sinin Moskova’da, 591’inin Moskova bölgesinde, 280’inin Hantı-Mansiysk Özerk Bölgesinde kaydedildiği, St. Petersburg’da 232, Nijniy Novgorod bölgesinde 228, Sverdlovsk bölgesinde ise 224 yeni vaka saptandı.

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 610'a yükseldi

Ülkede son 24 saatte 49 kişi yaşamını yitirdi. İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 49 artarak 34 bin 610'a yükseldi.

ÇİN'DE AŞI ÇALIŞMASI

Çin'de Tıbbi Biyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için klinik çalışmalarda ikinci faza geçildiği belirtildi.

Çin'de Kovid-19'a karşı aşı çalışmaları devam ediyor. Çin Tıp Bilimleri Akademisi’ne bağlı Tıbbi Biyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen potansiyel Kovid-19 aşısı için faz 1 çalışmalarının tamamlandığı ve 2'inci faza geçildiği belirtildi.

Aşının etkinliğinin ve güvenilirliğinin test edileceği 2'inci aşama çalışmalarının Yunnan eyaletinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'na göre, şuana kadar, 5 farklı potansiyel Kovid-19 aşısı klinik araştırılmanın yapılması için onay aldı.

Dünya genelinde Kovid-19 salgınında kayıtlara geçen vaka sayısı 8 milyon 800 bin 798'e ulaşırken son verilere göre, toplam 463 bin 450 kişi hayatını kaybetti.