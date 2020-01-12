'KAR GÖRMEYEN İNSANLAR OLARAK MUTLU OLDUK'



Atlı kızağa binen Sibel Televi de buz tutan göl üzerinde farklı bir deneyim yaşadıklarını belirterek, "Adana'da güneşe ateş ediyorduk burada donmaya geldik. Çok heyecanlıyız, çok güzel bir yer. Atlı kızak mükemmeldi. Hava çok soğuk ama güzel bir an yaşadık. İlk defa buz üzerine kızakla çıkıyoruz. Kar görmeyen insanlar olarak çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.