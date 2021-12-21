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21 Aralık nedir, ne olur? 21 Aralık en uzun gece kaç saat?

21 Aralık nedir? 21 Aralık'ta neler oluyor? 21 Aralık en uzun gece ve gündüz kaç saat?

21 Aralık en uzun gece bu akşam yaşanacak. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey Yarımküre'de 21 Aralık'ta en uzun gece yaşanmasının ardından 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlayacak. Peki, 21 Aralık nedir, 21 Aralık'ta ne olur? İşte 21 Aralık en uzun gece 2021 kış gündönümü hakkında bilgiler

21.12.2021 - 10:29 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Her gün birbirinden farklı olsa da bugünü diğerlerinden farklı kılan çok önemli bir özellik daha var. 21 Aralık, Kuzey Yarımküre için en uzun gecenin yaşandığı gün. Bugün güneş ışınları Kuzey Yarımküre'ye en eğik açılarla geliyor.

    Kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen 21 Aralık'ta gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay'da yaşanır. Bu tarihten itibaren gündüzler uzamaya, geceler kısalmaya başlar.

  • 21 ARALIK EN UZUN GECE NEDİR?

    21 Aralık Kış gündönümü, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarımkürede en uzun gündüz , Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır.

  • 21 Aralık'ta güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik gelmesiyle şu olaylar gerçekleşir:

    Güneş ışınları Güney Yarımküre'ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarımküre'ye en eğik açılarla gelir.

    Üzerinden Oğlak Dönencesi'nin geçtiği karaların iç kısımları, Dünya'nın en sıcak yerleridir.

    Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yer Oğlak Dönencesi'dir.

  • Öğlen saat 12.00'de Oğlak Dönencesi'nde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz.

    Aydınlanma çizgisinin sınırları Kutup dairelerinden geçer. Güney Kutup Kuşağı aydınlanma çemberi içinde iken, Kuzey Kutup Kuşağı karanlık çember içindedir.

    Kuzey Kutup Dairesi'nde sadece bu gün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi'nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır.

  • BUGÜN EN UZUN GECE HANGİ İLDE YAŞANACAK?

    Kuzey yarım kürede Oğlak dönencesine güne ışıklarının dik geldiği 21 Aralık’ta en uzun gece yaşanacak. Ülkemizde en uzun gece ise Kuzey'deki Sinop'ta yaşanacak.

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