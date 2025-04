21. Akbank Kısa Film Festivali yarışma bölümü sonuçları açıklandı

21 yıldır sinema sektöründe yeni sinemacılara destek vermeyi amaçlayan Akbank Kısa Film Festivali, bu yıl da kısa filmlerin büyülü dünyasını sinemaseverlerle buluşturdu.

17-27 Mart tarihleri arasında düzenlenen festival, kısa filmlerin üretimini teşvik etmeyi ve sinema sanatına yeni yetenekler kazandırmayı amaçlayan misyonunu başarıyla sürdürdü.

Festival kapsamında düzenlenen yarışma bölümlerinde ödüller de sahiplerini buldu.

Bu yıl 73 ülkeden toplam 2.346 kısa filmin başvurduğu festivalde, ulusal ve uluslararası kategorilerde yarışan filmler sektörün önemli isimlerinden oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

Bu değerlendirmeler sonucunda, Ulusal Yarışma, Uluslararası Yarışma, Genç Bakışlar ve Forum Senaryo Yarışması kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu.

ÖDÜLLERİ KAZANAN EN İYİ KISA FİLMLER VE PROJELER

21. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında düzenlenen yarışma bölümlerinde Ulusal Yarışma En İyi Kısa Film Ödülü, Cansu Baydar’ın yönetmenliğini yaptığı Neredeyse Kesinlikle Yanlış adlı filme verildi. Aynı kategoride, Cem Demirer’in yönettiği Noksan ve Mahsum Taşkın’ın yönettiği Garan filmleri Mansiyon Ödülü’ne layık görüldü.

Uluslararası Yarışma En İyi Kısa Film Ödülü, Samir Karahoda’nın yönetmenliğini yaptığı On the Way (Yolda) adlı filme verildi. Bu kategoride Mansiyon Ödülü’nü ise Hadi Babaeifar’ın yönettiği Sheep (Koyun) adlı film kazandı.

On the Way (Yolda)

Genç Bakışlar En İyi Kısa Film Ödülü, Ada Arıstak’ın yönetmenliğini yaptığı Kimlik adlı filme verildi. Bu kategoride Mansiyon Ödülleri ise Ömer Nusret Tanır’ın yönettiği Kutsal Cumartesi ve Ulaş Çetin Köreken’in yönettiği Ballı Süt filmlerine takdim edildi.

Forum Senaryo Yarışması En İyi Senaryo Ödülü, Yağmur Mısırlıoğlu ve Can Pekdemir’in yazdığı Elma, Armut, Ters Üçgen adlı projeye verildi. Mansiyon Ödülü ise Kasım Ördek’in kaleme aldığı Salyangozları Kim Öldürdü? adlı senaryoya layık görüldü.