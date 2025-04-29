21. Akbank Kısa Film Festivali yarışma bölümü sonuçları açıklandı

21 yıldır sinema sektöründe yeni sinemacılara destek vermeyi amaçlayan Akbank Kısa Film Festivali, bu yıl da kısa filmlerin büyülü dünyasını sinemaseverlerle buluşturdu.

17-27 Mart tarihleri arasında düzenlenen festival, kısa filmlerin üretimini teşvik etmeyi ve sinema sanatına yeni yetenekler kazandırmayı amaçlayan misyonunu başarıyla sürdürdü.

Festival kapsamında düzenlenen yarışma bölümlerinde ödüller de sahiplerini buldu.

Bu yıl 73 ülkeden toplam 2.346 kısa filmin başvurduğu festivalde, ulusal ve uluslararası kategorilerde yarışan filmler sektörün önemli isimlerinden oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

Bu değerlendirmeler sonucunda, Ulusal Yarışma, Uluslararası Yarışma, Genç Bakışlar ve Forum Senaryo Yarışması kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu.

ÖDÜLLERİ KAZANAN EN İYİ KISA FİLMLER VE PROJELER

21. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında düzenlenen yarışma bölümlerinde Ulusal Yarışma En İyi Kısa Film Ödülü, Cansu Baydar’ın yönetmenliğini yaptığı Neredeyse Kesinlikle Yanlış adlı filme verildi. Aynı kategoride, Cem Demirer’in yönettiği Noksan ve Mahsum Taşkın’ın yönettiği Garan filmleri Mansiyon Ödülü’ne layık görüldü.

Forum Senaryo Yarış mas ı En İyi Senaryo Ödülü , Yağmur Mısırlıoğlu ve Can Pekdemir ’in yazdığı Elma, Armut, Ters Üç gen adlı projeye verildi. Mansiyon Ödülü ise Kas ım Ördek ’in kaleme aldığı Salyangozları Kim Öldürdü ? adlı senaryoya layık görüldü.

Gen ç Bakışlar En İyi Kı sa Film Ödülü , Ada Arıstak ’ın yönetmenliğini yaptığı Kimlik adlı filme verildi. Bu kategoride Mansiyon Ödülleri ise Ömer Nusret Tanır ’ın yönettiği Kutsal Cumartesi ve Ulaş Çetin K ö reken ’in yönettiği Ball ı Süt filmlerine takdim edildi.

Uluslararası Yarış ma En İyi Kı sa Film Ödülü, Samir Karahoda ’nın yönetmenliğini yaptığı On the Way (Yolda) adlı filme verildi. Bu kategoride Mansiyon Ödülü’nü ise Hadi Babaeifar ’ın yönettiği Sheep (Koyun) adlı film kazandı.

Festivalin bu yılki özel temaları ve zengin içeriği, kısa filmlerin sinema dünyasında üstlendiği öncü rolü bir kez daha vurguladı. İstanbul’un iki yakasında gerçekleştirilen gösterimlerin yanı sıra çevrimiçi platformda da tüm Türkiye’den izlenebilen festival, sinemanın birleştirici gücünü geniş kitlelere ulaştırmayı başardı.

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21. Akbank Kısa Film Festivali’nin bu yılki özel konukları arasında, uluslararası arenada tanınan yönetmenler ve sinema profesyonelleri yer aldı. Festival, kısa filmlerin yanı sıra atölyeler, söyleşiler ve özel gösterimlerle de sinemaseverlere ilham verici bir deneyim sundu.

21. AKBANK KISA FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLERİ

ULUSAL YARIŞMA ÖDÜLLERİ

En İyi Kısa Film Ödülü: Neredeyse Kesinlikle Yanlış - Cansu Baydar

Mansiyon: Noksan - Cem Demirer

Mansiyon: Garan - Mahsum Taşkın