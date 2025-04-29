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        Haberler Kültür-Sanat 21. Akbank Kısa Film Festivali yarışma bölümü sonuçları açıklandı

        21. Akbank Kısa Film Festivali yarışma bölümü sonuçları açıklandı

        17-27 Mart tarihleri arasında düzenlenen Akbank Kısa Film Festivali kapsamında düzenlenen yarışma bölümlerinde ödüller sahiplerini buldu. Ulusal Yarışma En İyi Kısa Film Ödülü, Cansu Baydar'ın yönetmenliğini yaptığı Neredeyse Kesinlikle Yanlış adlı filme verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 15:20 Güncelleme: 29.04.2025 - 15:20
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        21. Akbank Kısa Film Festivali yarışma bölümü sonuçları açıklandı
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        21 yıldır sinema sektöründe yeni sinemacılara destek vermeyi amaçlayan Akbank Kısa Film Festivali, bu yıl da kısa filmlerin büyülü dünyasını sinemaseverlerle buluşturdu.

        17-27 Mart tarihleri arasında düzenlenen festival, kısa filmlerin üretimini teşvik etmeyi ve sinema sanatına yeni yetenekler kazandırmayı amaçlayan misyonunu başarıyla sürdürdü.

        Festival kapsamında düzenlenen yarışma bölümlerinde ödüller de sahiplerini buldu.

        Bu yıl 73 ülkeden toplam 2.346 kısa filmin başvurduğu festivalde, ulusal ve uluslararası kategorilerde yarışan filmler sektörün önemli isimlerinden oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

        Bu değerlendirmeler sonucunda, Ulusal Yarışma, Uluslararası Yarışma, Genç Bakışlar ve Forum Senaryo Yarışması kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu.

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        ÖDÜLLERİ KAZANAN EN İYİ KISA FİLMLER VE PROJELER

        21. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında düzenlenen yarışma bölümlerinde Ulusal Yarışma En İyi Kısa Film Ödülü, Cansu Baydar’ın yönetmenliğini yaptığı Neredeyse Kesinlikle Yanlış adlı filme verildi. Aynı kategoride, Cem Demirerin yönettiği Noksan ve Mahsum Taşkın’ın yönettiği Garan filmleri Mansiyon Ödülüne layık görüldü.

        Uluslararası Yarışma En İyi Kısa Film Ödülü, Samir Karahodanın yönetmenliğini yaptığı On the Way (Yolda) adlı filme verildi. Bu kategoride Mansiyon Ödülü’nü ise Hadi Babaeifar’ın yönettiği Sheep (Koyun) adlı film kazandı.

        On the Way (Yolda)
        On the Way (Yolda)
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        Genç Bakışlar En İyi Kısa Film Ödülü, Ada Arıstak’ın yönetmenliğini yaptığı Kimlik adlı filme verildi. Bu kategoride Mansiyon Ödülleri ise Ömer Nusret Tanır’ın yönettiği Kutsal Cumartesi ve Ulaş Çetin Körekenin yönettiği Ballı Süt filmlerine takdim edildi.

        Forum Senaryo Yarışması En İyi Senaryo Ödülü, Yağmur Mısırlıoğlu ve Can Pekdemirin yazdığı Elma, Armut, Ters Üçgen adlı projeye verildi. Mansiyon Ödülü ise Kasım Ördekin kaleme aldığı Salyangozları Kim Öldürdü? adlı senaryoya layık görüldü.

        Festivalin bu yılki özel temaları ve zengin içeriği, kısa filmlerin sinema dünyasında üstlendiği öncü rolü bir kez daha vurguladı. İstanbulun iki yakasında gerçekleştirilen gösterimlerin yanı sıra çevrimiçi platformda da tüm Türkiyeden izlenebilen festival, sinemanın birleştirici gücünü geniş kitlelere ulaştırmayı başardı.

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        21. Akbank Kısa Film Festivalinin bu yılki özel konukları arasında, uluslararası arenada tanınan yönetmenler ve sinema profesyonelleri yer aldı. Festival, kısa filmlerin yanı sıra atölyeler, söyleşiler ve özel gösterimlerle de sinemaseverlere ilham verici bir deneyim sundu.

        21. AKBANK KISA FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLERİ

        ULUSAL YARIŞMA ÖDÜLLERİ

        En İyi Kısa Film Ödülü: Neredeyse Kesinlikle Yanlış - Cansu Baydar

        Mansiyon: Noksan - Cem Demirer

        Mansiyon: Garan - Mahsum Taşkın

        ULUSLARARASI YARIŞMA ÖDÜLLERİ

        En İyi Kısa Film Ödülü: On the Way - Samir Karahoda

        Mansiyon: Sheep - Hadi Babaeifar

        Sheep
        Sheep

        GENÇ BAKIŞLAR ÖDÜLLERİ

        En İyi Kısa Film Ödülü: Kimlik - Ada Arıstak

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        Mansiyon: Kutsal Cumartesi - Ömer Nusret Tanır

        Mansiyon: Ballı Süt - Ulaş Çetin Köreken

        FORUM SENARYO YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

        En İyi Senaryo Ödülü: Elma, Armut, Ters Üçgen - Yağmur Mısırlıoğlu, Can Pekdemir

        Mansiyon: Salyangozları Kim Öldürdü? - Kasım Ördek

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        #21. Akbank Kısa Film Festivali
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