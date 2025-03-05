21. Akbank Kısa Film Festivali filmleri açıklandı

21. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında düzenlecek olan Ulusal ve Uluslararası Kısa Film Yarışmalarının filmleri belli oldu. Bu yıl 17-27 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan festival, İstanbul’un iki yakasında, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Kadıköy Sineması ve Akbank Sanat’ta düzenleniyor. Akbank Kısa Film Festivali tüm Türkiye’den online olarak da takip edilebilecek. Festivalin yarışma bölümlerine Türkiye ve dünyanın dört bir yanından toplam 2.346 kısa film başvurdu.

“Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar Bölümü”ne katılan eserler arasından birçoğu Türkiye prömiyerini yapacak olan 14 film ve “Ulusal Yarışma Festival Kısaları Bölümü” başvuruları arasından 14 film “En İyi Film Ödülü” için yarışacak. Ayrıca 20 yaş altı yönetmenlere yönelik yapılan “Genç Bakışlar” yarışma bölümünde ise 12 film finalist olarak belirlendi. Gösterim seçkisi olan “Perspektif“ bölümünde ise dünyadan ve Türkiye’den 30 film programda yer alıyor.

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“En İyi Film” olarak seçilecek eserlerin yönetmenleri Akbank Sanat tarafından; ulusal kategoride 125.000 TL, uluslararası kategoride 3.000 Dolar ile ödüllendirilecek. Genç Bakışlar bölümünün kazanan yönetmeni ise 40.000 TL ile ödüllendirilecek.

“Ulusal Yarışma Festival Kısaları” Bölümü Filmleri

Noksan Yönetmen: Cem Demirer

Garan Yönetmen: Mahsum Taşkın

Mükemmel Yönetmen: Ece Dizdar

Neredeyse Kesinlikle Yanlış Yönetmen: Cansu Baydar

Merhaba Anne, Benim, Lou Lou Yönetmen: Atakan Yılmaz

Hala Dışarıda Yönetmen: Yusuf Elbaşı

Dilan Hakkında Konuşmalıyız Yönetmen: Umut Şilan Oğurlu

Karşı Yönetmen: Murat Arda Gürsoy

Genç Vahşi Dünya Yönetmen: Yaman Deniz Anıl

Rüyada Olduğunu Fark Ediyor İnsan Yönetmen: Baturay Tunçat

Palmiyeler Altında "Yazın Son Günü" Yönetmen: Alperen Albayrak

Gündüz Soğuk, Gece Sıcak Yönetmen: Nur Muhammed Tarhan

Hayaller, Umutlar ve Dönen Yunuslar Yönetmen: Adil Burak Aydın

Bir Aile Yönetmen: Murat Çetinkaya

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“Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar” Bölümü Filmleri

Hippopotami Yönetmen: JJ Lin (Çin, Hong Kong)

Cura Sana Yönetmen: Lucía G. Romero (İspanya)

Three Keenings Yönetmen: Oliver McGoldrick (İngiltere, İrlanda, ABD)

The Man Who Could Not Remain Silent Yönetmen: Nebojša Slijepčević (Hırvatistan, Fransa, Bulgaristan, Slovenya)

On the Way Yönetmen: Samir Karahoda (Kosova)

My Mother is a Cow Yönetmen: Moara Passoni (Brezilya)

The Second Child Yönetmen: Luo Runxiao (Çin)

Amarella Yönetmen: Andre Hayato Saito (Brezilya)

The New Red Car Yönetmen: Yeung Tung (Çin)

Who Loves the Sun Yönetmen: Arshia Shakiba (Kanada)

Punter Yönetmen: Jason Adam Maselle (Güney Afrika, ABD)

Sheep Yönetmen: Hadi Babaeifar (İran)

Turnaround Yönetmen: Aisling Byrne (İrlanda)

It Shouldn't Rain Tomorrow Yönetmen: Maria Trigo Teixeira (Portekiz, Almanya)

“Genç Bakışlar” Bölümü Filmleri

Alles Klar Yönetmen: Berke Ünal

Kutsal Cumartesi Yönetmen: Ömer Nusret Tanır

Hiç Yönetmen: Zeynep Duru Yalçın

Güneş Işığı Yönetmen: Ecem Mina Atmaca

Ballı Süt Yönetmen: Ulaş Çetin Köreken

İzlenen Yönetmen: Hasan Basri Oklu

Onun Hakkında Yönetmen: Demir Demirbağ

Kimlik Yönetmen: Ada Arıstak

Ignis Yönetmen: Nil Bahar Karataş

Beyaz Güvercin Yönetmen: Elif Zelal Açim

Ekranların Gölgesinde Yönetmen: Tuanna Nur Katırcıbaşı

Tınılar Yönetmen: Furkan Parlar

“Perspektif” Bölümü Filmleri

On Weary Wings Go By Yönetmen: Anu-Laura Tuttelberg (Estonya, Litvanya)

Abel Yönetmen: Dekel Berenson, Paul Wesley (ABD, Meksika)

Benden Sana Yönetmen: Tao Farren-Hefer

Trees Painted in Tar Yönetmen: Casper Rudolf (Danimarka, Fransa)

Günaydın Anne Yönetmen: Oben Yılmaz

Ella se queda Yönetmen: Marinthia Gutierrez (Meksika)

NāN Yönetmen: Enes Küçük

Majonezë Yönetmen: Giulia Grandinetti (İtalya)

Masterpiece Mommy Yönetmen: Dorothy Sing Zhang (İngiltere, Çin)

Morî Yönetmen: Yakup Tekintangaç

400 Cassettes Yönetmen: Thelyia Petraki (Yunanistan)

Nuestra sombra Yönetmen: Agustina Sánchez Gavier (Almanya, Arjantin)

Bir Dostluk Yönetmen: Gürkan Yücel

Adisyon Yönetmen: Serra Duran Paralı

The Nature of Dogs Yönetmen: Pom Bunsermvicha (Tayland, ABD, Singapur, Hong Kong)

Little Bird Yönetmen: Sara Schiavone (İtalya)

Aç Açına Yönetmen: Ahmet Toğaç

Ultraviolet Yönetmen: Veerle De Wilde (Belçika, Hollanda)

The Burning Night Yönetmen: Demon Wong (Çin, Hong Kong)

Babamın Arkadaşı Yönetmen: Kemal Akçay

Kurtlar Yönetmen: Ecre Begüm Bayrak

WAShhh Yönetmen: Mickey Lai (Malezya, İrlanda)

After Father Yönetmen: Noushin Meraji (İran)

La idea de una isla Yönetmen: Carmen Pedrero (İspanya)

Kötü Bir Gün Yönetmen: Yaşar Güney Yurdakul

The Poison Cat Yönetmen: Tian Guan (Çin)

Bize En Uzak Hayat Yönetmen: Mert Kartal

Cry Me A River Yönetmen: Suman Sen (Tayvan, Hindistan)

Çetin'in Olağan Hikayesi Yönetmen: Elçin Elgin

Foliage Yönetmen: Faye Shu (İspanya, Çin