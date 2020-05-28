Yirmilik dişler ağzımızın arkasında, her iki tarafında, üstte ve altta birer tane olmak üzere toplamda dört adettir. 17-21 yaşları arasında çıkar, bu dişler çıkarken diş etleri yarılıp dişlerin önünü açarlar. Yirmilik dişlerin etrafındaki bölge şişip ağrıyabilir. Daha fazla enfeksiyonu önlemek için diş hekimi, yirmilik dişlerin çekimini önerebilir. Çekim esnasında anestezi uygulaması gerekir ve iyileşme sürecinin hızlanması için de diş etlerine dikiş atılabilir.
Tedavi süresinde ağız bölge temizliği önemsenmeli ve beslenmeye dikkat edilmelidir. Ameliyatın yapıldığı bölge dokularının hasar görmesini engellemek ve enfeksiyonu önlemek için sert gıda tüketiminden kaçınmalı, yumuşak ve sade gıdalar tercih edilmelidir.
En az iki üç gün kan pıhtılaşması oluşması devam edeceği için, asıl kritik evrede, bazı diş hekimleri daha uzun süreli önerilerde bulunabilirler.
İçecekler de, ağızda nötr bir ortam oluşturmak adına önemlidir. Bilhassa ilk gün, bol su içilmelidir. Alkollü, kafeinli, gazlı veya sıcak içecekler tüketilmemelidir. Pipet kullanılmamalıdır, ameliyat bölgesine baskı uygulanabilir.
Nötr soğuk gıdalar ilk gün tercih edilebilir. Hem besin maddesi içerip, hem de soğuk olmaları enflame diş etlerini veya dokuları rahatlatır. Hasta kendini iyi hissettiğinde katı gıdalara geçip, jöle puding ve ılık çorba tüketilebilir. Ancak işlem sonrası dönemin başlangıcında çene kemiklerinde ağrı, açma ve kapamada kısıtlılık ve yemek yeme işlevinde zorluk söz konusu olabilir. Operasyon bitiminde diş hekiminin önerdiği ağrı kesicilerin kullanılması ve daha sonrasında da gerektiği taktirde önerilen şekliyle kullanıma devam edilebilir. Genellikle 7-10 günlük bir süreçte geçebilecek şişlik ve hatta morarma tarzı renk değişiklikleri görülebilir. İlk 12-18 saat buz uygulaması yapılırsa, şişlik kontrol edilip en aza indirilebilir.
Operasyon sonrası 3-5 haftalık süreçte kendiliğinden eriyen veya operasyon sonrası 7-10. günlerde hekim tarafından alınacak dikişler mevcuttur.
İyileşme süreci kişiden kişiye değişse de, diş çekimi sonrası ilk gün içinde ağrı, acı, kanama ve şişlik yaşanması normaldir. Diş eti 3-4 hafta içinde, kemiği de 6 ila 8 ay içinde düzelir.
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