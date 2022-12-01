'2030 senesinde 40 otele ulaşmayı hedefliyoruz'

'ULUSLARARASI OTEL ZİNCİRİ OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ'

Elite World Hotels & Resorts Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu 46 yıldır turizm sektörüne yeni bir bakış açısı kazandırdıklarını söyledi. Bezaroğlu, “Biz Elite World Otelleri olarak ülkemizin hedefleri ve çıkarları doğrultusunda turizm sektörünün büyümesi için TURQUALITY Marka Destek Programı’na alınan ilk otel markası olduk. Böylece sektörümüzde önemli bir ilke imza attık. Elite World markası olarak uluslararası otel zinciri olma yolunda emin ve güçlü adımlarla ilerliyoruz. Ayrıca hizmet kalitemizi, başarılarımızı sürdürülebilir kılmak ve mevcut konumumuzu üst seviyelere taşımak için yatırımlarımızı artırıyoruz" ifadelerini kullandı.

'MANAGEMENT VE FRANCHISE İŞLETME MODELLERİMİZ İLE YATIRIMCILARA YENİ KAPILAR AÇACAĞIZ'

Elite World Hotels & Resorts olarak ekonomi, orta, üst ve lüks olmak üzere dört ayrı segmentte hizmet vermek için geliştirilen 4 yeni marka ile turizm sektörüne farklı bir bakış açısı kazandırmayı hedeflediklerini belirten Elite World Hotels & Resorts COO’su Orkun Petekçi, “Elite World Hotels & Resorts olarak 4 yeni markamız ile yeni stratejimiz doğrultusunda isim hakkı vererek management ve franchise işletme modellerimiz ile yatırımcılara yeni kapılar açacağız. Bu doğrultuda ki stratejik planlamız ile 2030 yılında 40 otele ulaşmayı hedefliyoruz. Yeni nesil bakış açımız, yerel tecrübemiz ile Türkiye’nin yerli ve milli turizm değerlerini kendimize misyon edinerek sektörümüzü en üst seviyelere taşımak için çalışıyoruz. Elite World olarak bugüne kadar benzersiz kalite ve hizmet anlayışımızla misafirlerimize alışılmışın dışında bir deneyim yaşattık ve yaşatmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Elite World Hotels & Resorts, Türkiye’nin 7 bölgesinde ve yurtdışında isim hakkı vererek büyümeyi hedefliyor.