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        Haberler Spor Diğer Atletizm 2027 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ev sahibi belli oldu - Diğer Haberleri

        2027 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ev sahibi belli oldu

        Çin'in başkenti Pekin'in, 2027 Dünya Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağı açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 00:04 Güncelleme: 29.02.2024 - 00:04
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        2027 Dünya Atletizm Şampiyonası Çin'de!
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        Çin'in başkenti Pekin'in, 2027 Dünya Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

        Karar, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası (1-3 Mart) öncesinde Glasgow'da düzenlenen 234. Dünya Atletizm Konseyi toplantısında alındı.

        Çin ayrıca gelecek yıl Nanjing'de Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacak.

        Dünya Atletizm Şampiyonası'nın sonuncusu geçen ağustos ayında Budapeşte'de düzenlendi ve 2025'teki organizasyona ise Japonya'nın başkenti Tokyo ev sahipliği yapacak.

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