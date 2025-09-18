Memurlar için toplu sözleşme zam oranlarının netleşmesinin ardından Ağustos ayı enflasyon verileri de kamuoyuna açıklandı. Bu iki önemli veri, hem memur hem de emekli maaşlarının belirlenmesinde kritik bir etkiye sahip. Peki, açıklanan enflasyon rakamları ve Merkez Bankası’nın yıllık enflasyon beklentileri çerçevesinde, 2026 Ocak ayında memur ve emeklilerin maaşlarına ne kadar zam yansıyacak? İşte detaylar…