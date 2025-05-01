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        Haberler Bilgi Gündem 2025 vekalet ile kurban kesim bedeli ne kadar? Diyanet ve Kızılay yurt içi ve yırt dışı vekaletle kurban kesim ücreti

        2025 vekalet ile kurban kesim bedeli ne kadar? Diyanet ve Kızılay açıkladı

        Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ardından Kızılay da 2025 yılına ilişkin vekaletle kurban kesim bedelini kamuoyuna duyurdu. Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, bu yıl bağışçılara kolaylık sağlamak adına taksitli ödeme seçeneği sunacaklarını ifade etti. Peki, 2025 yurt içi ve yurt dışı kurban kesim bedeli ne kadar oldu? İşte, detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 17:33 Güncelleme: 01.05.2025 - 17:33
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        • 1

          Kurban Bayramı yaklaşırken, vekaletle kurban kesmek isteyen vatandaşlar için hem Diyanet İşleri Başkanlığı hem de Kızılay kurban kesim bedellerini duyurdu. Yurt içi ve yurt dışı için ayrı ayrı belirlenen tutarlar kamuoyuyla paylaşılırken, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz bu yıl bağışçılara taksitli ödeme seçeneği sunacaklarını açıkladı. İşte, 2025 yılına ait Kızılay vekaletle kurban kesim bedeline dair tüm ayrıntılar...

        • 2

          2025 KIZILAY VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİ KAÇ TL?

          Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, bu yıl vekaletle kurban kesimi bedelinin "yurt içi" ve "Filistin Gazze" kategorisi için 13 bin 250 lira, "yurt dışı" için 5 bin 250 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

        • 3

          KURBAN KESİM BEDELİ İÇİN TAKSİT İMKÂNI

          Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, 2025 vekâletle kurban kesim fiyatlarını açıkladı.

          Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ayrıca, "Bu sene 2 ile 4 taksit şeklinde ödeme imkanlarımızı devreye aldık. Bu sene ilk defa taksit imkanımız var" şeklinde açıklamada bulundu. Yılmaz, ‘2025 yılı için kaç kişiye ulaşma hedefiniz var' sorusuna, "Biz bu sene de yurt dışında 130 bin yurt içinde Gazze ile beraber 25 bin gibi bir hedef koyduk. Bunların hazırlığını önceden yapıyoruz. Ama genelde yüzde 25'lik bir artırım payı koymuş oluyoruz. 2024 yılında da dahil olmak üzere bu artırım paylarını kullanarak gidiyoruz. O nedenle de ulaştığımız ya da ulaşacağımız kişi sayısını hedef olarak açıklamak yerine bir sonraki sene ‘ne kadar kişiye ulaştık' diye geriye dönük olarak açıklıyoruz" dedi.

        • 4

          2025 DİYANET İŞLERİ VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?

          Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

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