2025'te sanatın tüm renkleri İş Sanat'ta

SAHNEDE BİR DİVA: AIDA GARIFULLINA

İş Sanat, geleneksel yeni yıl konserinde opera dünyasının divalarından, opera evleri ve festivallerinin aranan sanatçısı Aida Garifullina’yı ağırlamaya hazırlanıyor. Garifullina, pek çok defa Placido Domingo, Zubin Mehta, Valery Gergiev, Gustavo Dudamel, Kent Nagano, Antonio Pappano ve Yannick Nezet-Seguin gibi ünlü orkestra şefleriyle aynı sahneyi paylaştı.

CESUR, GÖSTERİŞLİ VE RENGÂRENK: THE TIGER LILLIES

Opera, şanson, vodvil, punk ve çingene müziğini kaynaştırarak kendine özgü bir kabare müziği yaratan Londra merkezli The Tiger Lillies, teatral performanslarını İş Sanat’a taşıyor. Sahnede geçirdikleri 35 yılda müziğe getirdikleri yenilikçi yaklaşımları, hicivli ifadeleri ve alışılmadık enstrümanları dâhil ettikleri performanslarıyla The Tiger Lillies, 24 Nisan Perşembe İş Kuleleri Salonu’nda olacak. Büyük beğeni kazanan müzikalleri “Shockheaded Peter” sayesinde İngiliz tiyatrosunun en prestijli Olivier Ödülü’ne iki kez layık görülen grubun İş Sanat’taki canlı performansını ajandanıza not etmeyi unutmayın!