RESMİ TATİL 2025 TAKVİMİ

2025’e girmeye yaklaşmışken vatandaşların özellikle çalışan kesimin en çok merak ettiği konulardan biri resmi tatil günleri oldu. 2025 yılı, Türkiye'de çalışanlar için toplamda 14,5 gün resmi tatil sunuyor. Hem resmi hem de dini tatillerin birleştiği bu yıl, tatil planlarını şimdiden yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.