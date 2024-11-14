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        Haberler Bilgi Yaşam 2025 Resmi tatil takvimi: Resmi tatil ne zaman, hangi güne denk geliyor? Memur ve özel sektör çalışanları kaç gün tatil yapacak?

        2025 Resmi tatil takvimi: Resmi tatil ne zaman, memur ve özel sektör çalışanları kaç gün tatil yapacak?

        2025 Resmi tatil takvimi belli oldu. Dini bayramlar ve resmi bayramlar her yıl farklı günlere denk geliyor. Dini bayramlardan önceki günlerde yarım gün tatil olarak kabul ediliyor. Resmi tatil günlerinde kamu kurum ve kuruluşları tatil oluyor. Peki Resmi tatil ne zaman, memur ve özel sektör çalışanları kaç gün tatil yapacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 10:02 Güncelleme: 14.11.2024 - 10:07
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        • 1

          Çalışan vatandaşlar için dinlenme imkanı sağlayan resmi tatil takvimi merak ediliyor. 2025 yılının sayılı günler kala 2025 resmi tatil ne zaman, hangi güne denk geliyor sorusuna yanıt arıyor. İşte 2025 resmi tatil günleri...

        • 2

          RESMİ TATİL 2025 TAKVİMİ

          2025’e girmeye yaklaşmışken vatandaşların özellikle çalışan kesimin en çok merak ettiği konulardan biri resmi tatil günleri oldu. 2025 yılı, Türkiye'de çalışanlar için toplamda 14,5 gün resmi tatil sunuyor. Hem resmi hem de dini tatillerin birleştiği bu yıl, tatil planlarını şimdiden yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

        • 3

          2025 RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

          2025 yılında Ramazan 1 Mart'ta başlıyor. 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde ise Ramazan Bayramı kutlanacak. 2025 yılında Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran arasında kutlanacak.

        • 4

          MEB 2025 YILI TATİL TAKVİMİ

          MEB 2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim şu şekilde;

          Yarıyıl tatili: 20 - 31 Ocak 2025

          İkinci ara tatil: 31 Mart - 4 Nisan 2025

          Okulların kapanışı: 20 Haziran 2025

        • 5

          2025 DİNİ GÜNLER LİSTESİ

          1 Ocak 2025: Üç Aylar'ın başlangıcı

          2 Ocak 2025: Regaip Kandili

          26 Ocak 2025: Miraç Kandili

          13 Şubat 2025: Berat Kandili

          1 Mart 2025: Ramazan ayının başlangıcı

          26 Mart 2025: Kadir Gecesi

          30 Mart - 1 Nisan 2025: Ramazan Bayramı

          6-9 Haziran 2025: Kurban Bayramı

          26 Temmuz 2025: Aşure Günü

          5 Ekim 2025: Mevlid Kandili

        • 6
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