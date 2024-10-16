Martta düzenlenecek olan 2025 Oscar Ödülleri töreni için resmen sunucu aranıyor.

Jimmy Kimmel'in geçen yıl dördüncü kez sunduğu Oscar töreninin henüz sunucusu belli değil. Kimmel'in ağustos ayında yaptığı açıklamada 97'ncisi gerçekleştirilecek olan Oscar törenini sunmayacağını söylemesinin ardından yeni isimler konuşulmaya başladı.