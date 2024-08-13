2025 OCAK AYINDA MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLUR?

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına Ocak ayında yüzde 49,25, Temmuz ayında ise yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Temmuz ayında yapılan zammın içinde yüzde 10 oranında toplu sözleşme zammı bulunuyor.

Temmuz – Aralık dönemindeki enflasyon yüzde 10’u aşarsa, memura önce buradan doğan fark verilecek, üzerine de 2025 yılı için daha önce toplu sözleşme ile belirlenmiş olan yüzde oranındaki zam ilave edilecek.