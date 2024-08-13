2025 Ocak memur ve emekli zammı ne kadar olur? İşte olası memur ve emekli zam senaryoları
Milyonlarca emekli ve memurun gözü şimdiden 2025 Ocak ayı maaş zammına döndü. Resmi veriler, 3 Ocak 2025 tarihinde enflasyonun açıklanmasıyla belli olacak olsa da Merkez Bankası'nın yaptığı yıl sonu enflasyon tahmini nedeniyle memur ve emekli zammı senaryoları konuşulmaya başlandı. İşte, Ocak 2025 olası memur ve emekli zammı oranı...
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Milyonlarca memur ve emekli 2025 Ocak ayında yüzde kaç oranında zam alacağını şimdiden merak ediyor. Henüz ortada net ve resmi bir rakam yok. Resmi rakamlar ancak 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak enflasyon verileriden sonra kesinleşecek. Ancak Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç'ın 9 Ağustos 2024 tarihli haberinde Merkez Bankası’nın enflasyon patikasına göre olası zam oranlarını hesapladı. İşte, 2025 Ocak memur ve emekli maaş zammına dair senaryolar...
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YIL SONU ENFLASYONU YÜZDE 34-42 ARASINDA BEKLENİYOR
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı itibarıyla 7 aylık enflasyonu yüzde 28,76 olarak açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından açıklanan üçüncü enflasyon raporunda ise yıl sonu enflasyonu önceki raporda olduğu gibi orta noktası yüzde 38 olmak üzere yüzde 34 ile yüzde 42 aralığında bekleniyor.
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2025 OCAK AYINDA MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLUR?
Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına Ocak ayında yüzde 49,25, Temmuz ayında ise yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Temmuz ayında yapılan zammın içinde yüzde 10 oranında toplu sözleşme zammı bulunuyor.
Temmuz – Aralık dönemindeki enflasyon yüzde 10’u aşarsa, memura önce buradan doğan fark verilecek, üzerine de 2025 yılı için daha önce toplu sözleşme ile belirlenmiş olan yüzde oranındaki zam ilave edilecek.
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ENFLASYON BEKLENTİNİN ALTINDA KALIRSA ENFLASYON FARKI ÖDENMEYECEK
Buna göre, yıl sonu enflasyonu yüzde 34 çıkarsa Temmuz – Aralık dönemindeki enflasyon yüzde 10’un altında kalacağından enflasyon farkı uygulanmayacak. Sadece yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Esasen yıllık enflasyon yüzde 37,3’ün altında kalırsa memur maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam oranı yüzde 6’da kalacak.
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YILLIK ENFLASYONA GÖRE MEMURA YÜZDE 6 İLE 9 ARASI ZAM
Enflasyon yüzde 38 olursa enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam yüzde 6,62 oranında zam yapılacak.
Yıl sonu enflasyonu yüzde 42 olarak çıktığında ise memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 9,71 oranında zam yapılacak.
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2025 OCAK SSK VE BAĞ-KUR OLASI EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLUR?
Merkez Bankası’nın enflasyon tahminindeki patikaya göre Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına yapılacak zam oranları ise şöyle olacak:
Yıl sonu enflasyonu yüzde 34 olursa maaş zammı yüzde 7,43 oranında olacak. Enflasyon yüzde 38 olursa maaş zammı yüzde 10,64; enflasyon yüzde 42 olursa maaş zammı yüzde 13,85 olacak.
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2025 OCAK AYI OLASI MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ORANLARI