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        Haberler Bilgi Gündem 2025 Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yıllık ilkokul, ortaokul, lise pansiyon ücretleri-fiyatları ne kadar olacak?

        2025 okul pansiyon ücretleri belirlendi: İlkokul, ortaokul ve lise yıllık pansiyon ücreti ne kadar?

        Milyonlarca anne babayı yakından ilgilendiren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri 2025 ücretleri açıklandı. İşte, ilköğretim ve ortaöğretim pansiyon fiyatları...

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        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 10:01 Güncelleme: 21.10.2024 - 10:01
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          2025 yılı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri belirlendi. Buna göre, eğitim düzeyine göre değişmekle beraber en düşük yıllık pansiyon ücreti 39 bin TL olarak açıklandı. İşte, 2025 MEB ilkokul, ortaokul ve lise yıllık pansiyon ücretleri...

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          2025 MEB EĞİTİM KURUMLARI YILLIK PANSİYON FİYATLARI

          Okul türleri ve kademesi 2025 Yılı Ücreti (TL)
          İlköğretim Kurumları(İlkokul, Ortaokul, Yatılı Orta Okullar, İmam Hatip Okulları) 39.000
          İlköğretim Kurumları (Özel Eğitim Okulları) 52.750
          Ortaöğretim Okulları(Genel Liseler, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile İmam Hatip Liseleri) 39.000
          Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları(3308 Sayılı Kanun Kapsamında Olan Okullar) 43.750
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