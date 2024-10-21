2025 yılı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri belirlendi. Buna göre, eğitim düzeyine göre değişmekle beraber en düşük yıllık pansiyon ücreti 39 bin TL olarak açıklandı. İşte, 2025 MEB ilkokul, ortaokul ve lise yıllık pansiyon ücretleri...