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        Haberler Bilgi Ekonomi 2025 Mayıs SED ödemeleri yatıyor! SED ödemesi yapıldı mı, hesaba geçti mi, e-Devlet SED ödemesi sorgulama ekranı

        2025 Mayıs SED ödemeleri bugün yatıyor! SED ödemesi sorgulaması nasıl yapılır?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin hesaba yatırıldığı duyuruldu. Peki, SED ödemesinin yatıp yatmadığını nereden sorgulanır? İşte, 2025 Mayıs SED ödemesi detayları ile sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 09:41 Güncelleme: 20.05.2025 - 09:41
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        • 1

          Mayıs SED ödemeleri bugün itibarıyla hesaba yatırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti. İşte, SED ödemesi sorgulama ekranı...

        • 2

          2025 MAYIS SED ÖDEMELERİ YATTI MI?

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mayıs ayına yönelik toplam 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

        • 3

          BU AY 1 MİLYAR 227 MİLYON TL ÖDENDİ

          Göktaş, aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerinin altını çizerek, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mayıs ayına yönelik toplam 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık." ifadesini kullandı.

        • 4

          SED ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI

          SED ödemelerinin hesaba geçip geçmediğini e-Devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz.

          SED ÖDEMELERİ E-DEVLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          KİMLER SED DESTEĞİ ALABİLİR?

          Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

          -Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

          -Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

          -Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

          -Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

          Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

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