Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman hesaba yatacak? 2025 Kurban Bayramı ikramiye ödeme tarihleri belli oldu mu?
Kurban Bayramı öncesinde emekli vatandaşlar, alacakları bayram ikramiyesinin tutarını ve ödeme takvimini merakla bekliyor. Geçtiğimiz yıl 3 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin bu yıl ne kadar olacağına dair araştırmalar sürerken, resmi açıklamanın ardından tahsis numarasına göre ödeme yapılması bekleniyor. Peki, 2025 Kurban Bayramı emekli ikramiye tutarı belli oldu mu? İşte, detaylar...
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Kurban Bayramı yaklaşırken, emekliler bayram ikramiyesi için gelişmeleri takip etmeye başladı. Geçtiğimiz sene 3 bin TL olarak açıklanan bayram ikramiyesinin bu sene kaç TL olacağı merak ediliyor. Bu seneki tutarın belli olmasının ardından ikramiyelerin 4A, 4B, 4C olarak farklı tarihlerde hesaba yatırılması bekleniyor. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman hesaba yatacak ve ne kadar olacak?
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2025 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Kurban Bayramı öncesi verilecek emekli bayram ikramiyesi tarihi ve tutarı henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene, 16-19 Haziran'da idrak edilen bayram için ikramiyeler 10-14 Haziran tarihinde ödenmişti.
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2025 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
2024 yılında Kurban Bayramı ikramiyesi 3 bin TL olarak belirlenmişti. Ancak 2025 yılı tutarı için bir açıklama yapılmadı.
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2025 RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ KAÇ TL OLARAK BELİRLENDİ?
2025 Ramazan Bayramı için emekli ikramiyesi 4 bin TL olarak belirlenmişti. Teklifin yasalaşması gecikince emeklilere önce 3 bin TL, ardından bin TL olmak üzere iki taksit şeklinde ödeme yapıldı.