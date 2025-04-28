Kurban Bayramı yaklaşırken, emekliler bayram ikramiyesi için gelişmeleri takip etmeye başladı. Geçtiğimiz sene 3 bin TL olarak açıklanan bayram ikramiyesinin bu sene kaç TL olacağı merak ediliyor. Bu seneki tutarın belli olmasının ardından ikramiyelerin 4A, 4B, 4C olarak farklı tarihlerde hesaba yatırılması bekleniyor. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman hesaba yatacak ve ne kadar olacak?