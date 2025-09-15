Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Alan Bilgisi 1. 2. 3. oturum sonuç tarihi

        2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi sınavları tamamlandı. Toplam 127 bin 307 adayın başvurduğu KPSS Alan Bilgisi kapsamındaki sınavlar, 30 ilde 35 sınav merkezinde 345 bina, 4 bin 538 salonda gerçekleştirildi. Şimdi adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2025 KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        Giriş: 15.09.2025 - 11:10 Güncelleme: 15.09.2025 - 11:10
        • 1

          2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi kapsamında üç oturum sınav gerçekleştirildi. Binlerce memur adayının katıldığı sınav sonrası gözler, sınav sonuçları için ÖSYM'ye döndü. Peki, 2025 KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        • 2

          2025 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Kamu Personel Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) sınav sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilir.

        • 3

          KPSS ALAN BİLGİSİ SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI

          ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, dün ve bugün yapılan 2025 KPSS A Grubu Sınavı'nın Alan Bilgisi oturumlarının (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe ve istatistik) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.

          Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına bugün ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

          Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 24 Eylül'de saat 23.59'da sona erecek.

          KPSS ALAN BİLGİSİ SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

