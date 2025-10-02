Ekim kira tavan zam oranı gündemdeki yerini aldı. TÜFE’ye dayalı olarak belirlenen zam oranları, TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileriyle netlik kazanacak. Özellikle Ekim ayı kira artış oranı için tüm gözler bu açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, TÜİK enflasyon verilerini hangi tarihte duyuracak? İşte 2025 yılı Ocak-Eylül dönemini kapsayan kira artış oranı tablosu ve detaylar…