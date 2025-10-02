2025 Ekim kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak-Eylül kira artış oranı tablosu
Ekim kira artış oranı, milyonlarca kiracı ve ev sahibi tarafından merak ediliyor. Ekim tavan kira zam oranı, TÜİK'in yayımlayacağı Eylül ayı enflasyon verilerinin ardından kesinlik kazanacak. Peki, enflasyon verileri hangi tarihte açıklanacak? İşte, 2025 yılı Ocak-Eylül dönemi kira artış oranı tablosu ve detaylar…
Ekim kira tavan zam oranı gündemdeki yerini aldı. TÜFE’ye dayalı olarak belirlenen zam oranları, TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileriyle netlik kazanacak. Özellikle Ekim ayı kira artış oranı için tüm gözler bu açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, TÜİK enflasyon verilerini hangi tarihte duyuracak? İşte 2025 yılı Ocak-Eylül dönemini kapsayan kira artış oranı tablosu ve detaylar…
2025 EKİM KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
TÜİK, Eylül enflasyon verilerini 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 10.00'da açıklayacak. Ekim ayı kira artış oranı da enflasyonla beraber belli olacak.
2025 OCAK-EYLÜL KİRA ARTIŞ ORANLARI
Her ay enflasyon rakamları ile beraber, kira artış oranı da belli oluyor. 2025 yılı Ocak-Eylül ayında kira artış oranları şöyle gerçekleşti;
Ocak - Yüzde 58,51
Şubat - Yüzde 56,35
Mart - Yüzde 53,83
Nisan - Yüzde 51,26
Mayıs - Yüzde 48,73
Haziran - Yüzde 45,80
Temmuz - Yüzde 43,23
Ağustos - Yüzde 41,13
Eylül - Yüzde 39,62
