Doğum yardımı Resmi Gazete'de yayımlandı: Kimler 60 ay boyunca 5 bin TL çocuk yardımı alabilir?
Ailelere yönelik doğum yardımı uygulaması, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre, bu tarihten sonra doğan her çocuk için devlet tarafından maddi destek sağlanacak. Ödemeler, ihtiyaç durumu gözetilmeksizin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan karşılanacak. İlk çocuğa tek seferlik ödeme yapılırken; ikinci çocuk ve sonrasına 60 ay boyunca düzenli destek verilecek. Her çocuk için belirlenen yardım tutarı farklı olacak. İşte 2025 yılı doğum yardımıyla ilgili tüm merak edilenler…
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Ailelerin uzun süredir beklediği doğum yardımıyla ilgili yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre, her bir çocuk için ayrı ayrı ödeme yapılacak ve ikinci çocuktan itibaren 60 ay süresince düzenli destek verilecek. Yardım miktarları, yeniden değerleme oranını aşmayacak şekilde belirlenecek ve kesin rakamlar Cumhurbaşkanı kararıyla duyurulacak. Peki, 2025 yılı itibarıyla doğum yardımı ne kadar olacak? İşte yeni uygulamaya dair tüm detaylar…
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DOĞUM YARDIMI NE KADAR OLDU?
Doğum yardımına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
"Bu kapsamda, yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını bundan sonra 5 bin liraya yükseltiyoruz. Ayrıca, ikinci çocuk için her ay 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız. Bu müjdemizin de ailelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI YENİ AYLIK TUTARI
İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)
2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)
3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)
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DOĞUM YARDIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
* Doğumun ardından çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi’ne (KPS) kaydı yapılacak.
* “Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi” doldurularak şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla başvuru yapılacak.
* Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile Sosyal Hizmet Merkezleri tarafından alınacak.
* Kamu kurumlarında çalışan personel, başvuruyu kendi kurumuna iletecek.
* Yurt dışında yaşayan vatandaşlar başvurularını Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri veya konsolosluklar aracılığıyla yapabilecek.
Yeni teşvik sistemi, demografik yapının sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik sosyal politika araçları arasında stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.
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DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Doğum yardımı başvurusu, çocuğun nüfus müdürlüğünde kaydı yapıldıktan sonra, "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi"nin doldurulup imzalanmasıyla yapılabilir.
Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Kamu kurumlarında çalışan kişiler ise çalıştıkları kuruma başvuracak. Yurtdışında yaşayanlar ise Türkiye'deki büyükelçilik ve konsolosluklardan başvuruda bulunabilecek.
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DOĞUM YARDIMI BAŞVURULARINI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı uygulaması için bayramdan sonra başvuruların alınmaya başlanacağını belirterek,
‘Aile Yılı’ kapsamında hayata geçirilen, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kabul edilmesinin ardından bugün de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren doğum yardımına ilişkin de bilgi verdi. Göktaş, "Bu sene biliyorsunuz Aile Yılı, 85 milyon vatandaşlarımızla ailelerimizin huzuru, refahı için her türlü çalışmaları devam ediyoruz. Özellikle doğum yardımlarımız da biliyorsunuz artık Meclis’ten geçti. Bayram sonrasında inşallah başvuruları alacağız. İlk doğan çocuklarımıza, 2025 yılının 1 Ocak itibarıyla doğan her bir çocuğumuza 5 bin liralık tek seferlik desteğimiz, ikinci çocuğumuza 1500 liralık annenin hesabına desteğimiz, üçüncü çocuk itibarıyla da annenin hesabına 5 bin liralık nakdi desteğimiz olacak. Şimdiden bütün vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabii bu süreçte bizlere destek olan bütün milletvekillerimize teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten yoğun mesai harcadılar bayram arifesi, bayrama yetişsin ve bayram sonrasında da arkadaşlarımıza bu güzel hizmetlerimizi ‘Aile Yılı’na yaraşır bir şekilde yakıştırmak ve bütün vatandaşlarımızın istifadesine sunmak için bunlar çok çok kıymetli" diye konuştu.
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'AİLE VE GENÇLİK FONUNU HAYATA GEÇİRDİK'
Geçen 13 Ocak'ta 81 ilde Aile ve Gençlik Fonu'nu da hayata geçirdiklerini ifade eden Göktaş, "Diğer yandan biliyorsunuz Aile Yılı kapsamında 13 Ocak itibarıyla 81 ilimizde de Aile ve Gençlik Fonu'nu gençlerimizin evlilik yolunda desteklemek amacıyla çok güzel projeler hayata geçirdik. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız ilan etmişti. Tekirdağ'da başvurularımız devam ediyor. 18-29 yaş arasındaki bütün gençlerimize 150 bin liralık bir kredi desteğimiz olacak. Ama aynı zamanda tabii bu fondan faydalanan bütün gençlerimize de çeyiz yardımlarında da farklı şekilde desteklerimiz olacak. Ben bütün vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tekirdağ'da biliyorsunuz iki tane yatırımımız inşallah en yakın zamanda başlıyoruz. Programımız tamamlandı. Yakın zamanda Tekirdağ'da iki huzurevimiz ve il müdürlüğümüzü hayata geçireceğiz. Ben bütün vatandaşlarımıza, bütün Tekirdağ halkına ve bütün Türkiye'nin şimdiden bayramını tebrik etmek istiyorum. Hayırla, huzurla, nice sağlıklı, huzurlu bayramlar geçirmenizi temenni ediyorum" dedi.