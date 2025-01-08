2025 Amerika Güzeli seçildi: Yeni 'Miss America' hemşirelik öğrencisi Abbie Stockard
ABD'nin en güzel kadını belli oldu! 2025 Amerika Güzeli, hemşirelik öğrencisi bir amigo olan Abbie Stockard
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ABD'nin yeni güzellik kraliçesi seçildi! 2025 Amerika Güzeli (Miss America) ünvanı, Abbie Stockard'ın oldu.
Auburn Üniversitesi'nde hemşirelik öğrencisi olan 22 yaşındaki Stockard, aynı zamanda bir amigo.
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50 BİN DOLAR KAZANDI
Her bir ABD eyaletinden ve ayrıca Washington ile Porto Riko'dan birer aday olmak üzere 51 yarışmacıyı geride bırakan Stockard, Alabama eyaletini temsilen yarışmaya katılmıştı.
Yarışmayı kazanan Abbie Stockard, 50 bin dolarlık ödülün de sahibi oldu.
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Abbie Stockard, tacını 2024'ün birincisi Madison Marsh'ın elinden aldı.
Final öncesinde Abbie Stockard, Instagram üzerinden yarışmaya giden yolculuğunu anlatırken; "Bu gece, yeni bir Miss America taçlandırılacak. Bu akşama adım attığımda heyecan, onur ve minnettarlıkla doluyum" demişti.
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Yarışma sonrası Miss America'nın resmi Instagram hesabına yüklenen videoda ise Abbie Stockard, birinci seçilmesine inanamadığını; "Bu çılgınlık. Bunu hak etmek için ne yaptığımı bilmiyorum" sözleriyle ifade etti.
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Yarışmada finalistler, konut sorunu, sansür ve ulusal borç gibi konulardaki soruları yanıtladı. İşsizlik konusunda yorum yapması istendiğinde Stockard, Covid-19 salgınının ardından 25 - 54 yaş arasındakiler arasında düşen iş gücü katılım oranından bahsetti.
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Yeni kraliçe; "Bu insanları iş gücüne katılmaya, yeni becerilere uyum sağlamaya ve mevcut iş gücümüzde, bugün sahip olduğumuz endüstrilerde büyümeyi öğrenmeye teşvik etmemiz gerektiğine inanıyorum" dedi.
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Abbie Stockard'ın NBA takımı Utah Jazz'da forma giyen sevgilisi Walker Kessler de güzellik kraliçesi seçilmesini sosyal medyadan kutlayarak, Stockard ile gurur duyduğunu belirtti ve mesajını "Seni seviyorum" diye bitirdi.
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Abbie Stockard, maçlarda seyircileri coşturan bir amigo olarak çalışıyor.