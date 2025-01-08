2025 Amerika Güzeli seçildi: Yeni 'Miss America' hemşirelik öğrencisi Abbie Stockard

50 BİN DOLAR KAZANDI

Her bir ABD eyaletinden ve ayrıca Washington ile Porto Riko'dan birer aday olmak üzere 51 yarışmacıyı geride bırakan Stockard, Alabama eyaletini temsilen yarışmaya katılmıştı.

Yarışmayı kazanan Abbie Stockard, 50 bin dolarlık ödülün de sahibi oldu.