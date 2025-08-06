Ağustos SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? SED ödemeleri sorgulama ekranı
Her ay ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına destek amacıyla düzenlenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, 2025 Ağustos ayında da hak sahipleri tarafından bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen bu ödemeler, memur maaş katsayısındaki artış sebebiyle zamlı olarak hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Peki, 2025 Ağustos SED ödemeleri hangi tarihte yapılacak? İşte ödemelerle ilgili tüm ayrıntılar ve SED sorgulama ekranı...
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Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ya da ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan ailelere yönelik verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin Ağustos ayı takvimi merak ediliyor. Memur maaş katsayısındaki artış nedeniyle zamlı yatmaya devam edecek maaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli şekilde hesaplara yatırılıyor. Peki, Ağustos ayı SED ödemeleri hangi tarihte yapılacak ve zamlı destek tutarları ne kadar oldu? İşte tüm detaylar…
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ZAMLI SED ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?
SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 7 bin 94 liradan 8 bin 198 liraya yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması da 11 bin 332 liradan 13 bin 096 liraya çıkarıldı.
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2025 AĞUSTOS SED ÖDEMELERİ YATTI MI?
Ağustos SED ödemelerinin ayın 20'ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor. Temmuz ayında SED ödemeleri 16 Temmuz 2025 tarihinde hesaplara yatırılmıştı.
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TEMMUZ AYINDA 1 MİLYAR 401 MİLYON TL TUTAR ÖDENDİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini, onların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımında bulunduklarını belirtti.
SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini vurgulayan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için çalıştıklarını kaydetti.
Aile odaklı sosyal hizmet modelleriyle çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini belirten Göktaş, "Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için temmuz ayına yönelik toplam 1 milyar 401 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık." ifadelerini kullandı.
Bakan Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED ödemesinin 8 bin 198 liraya yükseldiğinin altını çizerek, artışlı ödemelerin ağustosta hak sahiplerinin hesabına yatırılacağını bildirdi.
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KİMLER SED DESTEĞİ ALABİLİR?
Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;
-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.
-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.
-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.
-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.
Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.