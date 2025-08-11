Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi 2025 Ağustos ayı otomotiv indirim kampanyaları: Bu ay hangi araba modellerinde indirim var Fiat, Mercedes, Alfa Romeo, Skoda, Nissan

        Ağustos ayı otomotiv indirim kampanyaları: Bu ay hangi araba modellerinde indirim var?

        Araba almak isteyen vatandaşlar için Ağustos ayında da otomotiv kampanyaları devam ediyor. Bu ay bazı otomotiv firmaları; nakit indirimi, takas desteği ve düşük faizli kredi gibi birçok ödeme seçeneğinin yer aldığı esnek kampanyalar düzenliyor. İşte, 2025 Ağustos ayı güncel araba kampanyaları...

        Giriş: 11.08.2025 - 16:39 Güncelleme: 11.08.2025 - 16:39
        • 1

          NISSAN

          - Nissan Qashqai'de Ağustos ayına özel 200.000 TL'ye varan nakit alım desteği,

          - Ağustos ayına özel Yeni Nissan Qashqai'nin Mild Hybrid Designpack, N-Connecta ve Skypack 4x2 donanım seviyelerinde ise 100.000 TL nakit alım desteği,

          - e-POWER Qashqai'nin N-Design, Skypack, Platinum ve Platinum Premium donanım seviyelerinde 200.000 TL'ye varan nakit alım desteği,

          - Yeni Nissan Juke, Ağustos ayına özel kampanyasında, Platinum Premium donanım seviyesinde 150.000 TL, diğer donanım seviyelerinde 100.000TL nakit alım desteği,

          - Nissan Juke'un Platinum ve Tekna donanım seviyesi otomatik şanzımanlı versiyonunda 240.000 TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz,

          - Yeni Nissan Townstar için 300.000 TL'ye 10 ay yüzde 0 faiz veya 500.000 TL'ye 12 ay yüzde 1,99 faizli ticari kredi,

          - Nissan X-Trail'de 300.000TL'ye varan nakit alım desteği,

          - Nissan X-Trail Platinum Premium donanım seviyesinde 300.000TL, Platinum donanımında 100.000 TL nakit alım desteği sunuyor.

        • 2

          FIAT

          - Egea Sedan modeli nakit alımlarda geçerli 949 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar,

          - Fiat Egea Cross ise ağustos ayı boyunca 1.079.900 TL’lik başlangıç fiyatı,

          - FIAT 600’ün elektrikli ve hibrit motor seçenekleri ağustos ayına özel 200 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi,

          - Topolino’da 2025 model yılına özel 200 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faizli kredi ve 65 bin TL nakit indirim olanağı

          - 2024 model yılına sahip Topolino’nun Dolcevita gövdesine özel 123 bin TL indirim olanağı

          - Yüzde 100 elektrikli araç deneyimiyle birleştiren Topolino, 540 bin 900 TL’den başlayan fiyatla satışa sunuluyor.

        • 3

          ALFA ROMEO

          - Tonale’nin dizel ve hibrit motor seçenekleri ve tüm donanım seviyelerinde 500 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi,

          - Junior modelinde 200 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi

          - Ay sonuna dek, Junior’ın Ibrida Speciale ve Elettrica Speciale modellerinde takas desteği bulunuyor.

        • 4

          ŠKODA

          - Škoda'nın kompakt sınıftaki modeli Fabia, 1.581.400 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

          - Fabia Premium modelinde ise, yüzde 75 ÖTV oranı imkanı sunuluyor.

          - Scala Monte Carlo, 1.999.900 TL kampanyalı fiyatının yanı sıra, 150.000 TL'ye kadar 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faiz oranlı kredi seçeneği,

          - Kamiq Elite modelinde 1.649.900 TL'den başlayan fiyatlar,

          - Kamiq Premium 1.0 TSI DSG modelinde ise yüzde 75 ÖTV imkanı,

          - Karoq, Ağustos ayında 300.000 TL'ye indirim,

          - Octavia modelinde, tüzel müşterilere özel olarak 1.000.000 TL'ye kadar, 12 ay vadeli ve yüzde 2,49 faizli kredi kampanyası,

          - Škoda'nın amiral gemisi Superb modelinde Ağustos ayında yüzde 80'e düşen ÖTV oranı imkanı,

          - Kodiaq modelinde yüzde 90'a düşen ÖTV imkanı,

          - Tamamen elektrikli yeni nesil SUV'lar Elroq ve Enyaq modellerinde Ağustos ayında 25 ÖTV imkanı sunuluyor.

        • 5

          MERCEDES BENZ

          Mercedes-Benz Kasko’yu tercih eden kurumsal müşterilere özel otomobil kampanyaları

          - C 200: 3.000.000 TL krediye 6 ay vadede %1,05 faiz veya 36 ay vadede %2,75 faiz,

          - GLC 180 & GLC 180 Coupé & GLC 300 d 4MATIC : 3.000.000 TL krediye 6 ay vadede %1,20 faiz veya 36 ay vadede %2,75 faiz,

          - E 180: 3.500.000 TL krediye 6 ay vadede %1,75 faiz veya 36 ay vadede %2,90 faiz,

          - E 220 d 4MATIC: 5.000.000 TL krediye 6 ay vadede %2,60 faiz veya 36 ay vadede %3,10 faiz.

        • 6

          Mercedes-Benz Kasko ile kurumsal müşterilere özel hafif ticari araç kampanyaları

          - Vito: 750.000 TL krediye 18 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.000.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %1,89 faiz,

          - Vito Select 124 CDI Uzun, Select 124 CDI Ekstra Uzun, Select 124 CDI Uzun 4x4: 500.000 TL krediye 10 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.000.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %2,59 faiz,

          - Sprinter: 1.250.000 TL kredi için, 12 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.250.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %1,89 faiz,

          - EQV: 750.000 TL kredi kullanımında 18 ay vadede %0 faiz,

          - eSprinter: 12 ay vadeli 1.250.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %0 faiz,

          - Mercedes-Benz Certified araçlar: 900.000 TL krediye 6 ay vadede %0 faiz.

