Bu yıl da Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazıyla başlayacak. Dört gün sürecek olan Kurban Bayramı için namaz saatleri merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirlediği bayram namazı vakitlerine göre Zonguldak’ta namazın saati açıklandı. İşte detaylar…

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