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        Haberler Bilgi Gündem 2024 YKS tercih tarihleri: YKS tercihleri ne zaman hangi tarihte başlıyor, tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

        YKS sonuçları açıklandı, gözler ÖSYM'ye döndü: YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

        YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, üç oturumda uygulanan testlerdeki toplam 680 sorudan iptal edilen sorunun bulunmadığını, 3 milyon 120 bin 870 adaydan 2 milyon 819 bin 362'sinin sınava katıldığını bildirdi. Sonuçların ardından üniversite adayları tercihlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte, 2024 YKS tercih dönemi tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 10:50 Güncelleme: 16.07.2024 - 10:50
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        • 1

          YKS maratonu tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca öğrenci sınav puanını öğrendi ve gözler bir kez daha ÖSYM'ye döndü. Tercih döneminin ne zaman başlayacağına dair araştırmalar hız kazandı. Peki, 2024 YKS tercihleri ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek?

        • 2

          YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI

          YKS sonuçları açıklandı. Aşağıdaki linkten sınav sonuç ekranına ulaşabilirsiniz.

          YKS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

        • 3

          YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          ÖSYM tarafından yayınlanan 2024 YKS kılavuzunda tercih dönemi için verilen kesin bir tarih yok. Ancak ÖSYM Temmuz ayı içerisinde tercih kılavuzunu yayınlanacağını belirtiyor. Tercih tarihleri ve kaç gün süreceği de önümüzdeki günlerde netleşecek.

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